El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, entregó el Premio Estatal del Deporte 2025 en una ceremonia marcada por el orgullo y el reconocimiento al talento local, donde destacó que cada galardonado es un ejemplo de disciplina, constancia y compromiso.
Durango impulsa el deporte con Premio Estatal
Durante el evento, el gobernador subrayó que el impulso a las y los atletas es una prioridad en su administración. Asimismo, reconoció a tres atletas por su trayectoria y resultados:
- Valeria Sarahí Amparán Pizarro, campeona mundial y una de las figuras femeninas del boxeo juvenil más sólidas de México.
- Abraham Heriberto Monárrez Félix, medallista mundial, panamericano y referente en el taekwondo
- Víctor Armando Ramírez Ramírez, medallista panamericano y promesa consolidada del taekwondo nacional
Asimismo, el gobernador hizo la entrega a entrenadores y promotores del deporte:
- Jesús Eduardo Torres Bueno fue distinguido por su aportación al boxeo duranguense y su papel fundamental en la formación de medallistas internacionales
- Gerardo de Jesús González Estala fue distinguido por su labor en la promoción de deportes y juegos autóctonos.
En el marco de los eventos del Aniversario de la Revolución Mexicana, los ganadores recibieron un estímulo económico y una medalla conmemorativa.
Finalmente, Esteban Villegas reiteró que el deporte seguirá siendo una de las políticas de apoyo prioritarias durante su administración.