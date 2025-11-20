El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, entregó el Premio Estatal del Deporte 2025 en una ceremonia marcada por el orgullo y el reconocimiento al talento local, donde destacó que cada galardonado es un ejemplo de disciplina, constancia y compromiso.

Durango impulsa el deporte con Premio Estatal

Durante el evento, el gobernador subrayó que el impulso a las y los atletas es una prioridad en su administración. Asimismo, reconoció a tres atletas por su trayectoria y resultados:

Valeria Sarahí Amparán Pizarro, campeona mundial y una de las figuras femeninas del boxeo juvenil más sólidas de México.

Abraham Heriberto Monárrez Félix, medallista mundial, panamericano y referente en el taekwondo

Víctor Armando Ramírez Ramírez, medallista panamericano y promesa consolidada del taekwondo nacional

Aletas, entrenadores y promotores del deporte fueron galardonados en Durango (Cortesía)

Asimismo, el gobernador hizo la entrega a entrenadores y promotores del deporte:

Jesús Eduardo Torres Bueno fue distinguido por su aportación al boxeo duranguense y su papel fundamental en la formación de medallistas internacionales

Gerardo de Jesús González Estala fue distinguido por su labor en la promoción de deportes y juegos autóctonos.

En el marco de los eventos del Aniversario de la Revolución Mexicana, los ganadores recibieron un estímulo económico y una medalla conmemorativa.

Aletas, entrenadores y promotores del deporte fueron galardonados en Durango (Cortesía)

Finalmente, Esteban Villegas reiteró que el deporte seguirá siendo una de las políticas de apoyo prioritarias durante su administración.