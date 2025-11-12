El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, y la presidenta municipal de Lerdo, Susy Torrecillas Salazar, encabezaron la pavimentación de la calle Unidad Proletaria en la colonia José Revueltas, además de entregar 50 acciones de vivienda, entre ellas títulos de propiedad y cuartos adicionales.

Durante el evento, Esteban Villegas destacó que la pavimentación fue un compromiso de campaña de la alcaldesa, y que gracias a una gestión eficiente de recursos hoy se convierte en una realidad.

Venimos a cumplir compromisos: pavimentación, títulos de propiedad y cuartos que cambian la vida de las familias. Esteban Villegas

Esteban Villegas y Susy Torrecillas impulsan el desarrollo urbano en Lerdo

El gobernador enfatizó que estas obras elevan el valor de las viviendas, facilitan la movilidad de servicios como ambulancias y contribuyen a mejorar la imagen urbana. Además, subrayó que los títulos de propiedad otorgan certeza jurídica y permiten a las familias acceder a programas sociales que impulsen el mejoramiento de sus hogares.

Por su parte, Susy Torrecillas agradeció el respaldo del gobernador y afirmó que esta obra representa el inicio de un programa integral de pavimentación y mantenimiento urbano en el municipio.

Hoy el gobernador demuestra con hechos su apoyo a Lerdo; esta calle conecta colonias clave como Los Ángeles, San Antonio, Lucio Cabañas y Simón Zamora, mejorando la movilidad y la vida de miles de familias. Susy Torrecillas

Vecinas como Mary Casillas y Gloria Arguijo expresaron su agradecimiento por la obra, asegurando que ahora las calles ofrecen un acceso seguro a sus viviendas y mejores condiciones para sus familias.

El director de Obras Públicas Municipales, Daniel Salazar Gallegos, informó que la pavimentación abarca más de 2,200 metros cuadrados de carpeta asfáltica y 592 metros lineales de guarniciones, con una inversión superior a 1 millón 763 mil pesos.

Esteban Villegas y Susy Torrecillas impulsan obras de pavimentación en Lerdo. (Cortesía )

Con estas acciones, el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Lerdo refuerzan su compromiso con la infraestructura urbana y con brindar certeza patrimonial que eleve la calidad de vida de las familias duranguenses.