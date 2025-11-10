El gobernador Esteban Villegas Villarreal anunció que se destinarán 1,200 millones de pesos en obra pública para fortalecer la economía estatal.

La inversión se ejercerá entre noviembre de 2025 y marzo de 2026, periodo en el que disminuye el flujo económico, con el objetivo de mantener empleos, impulsar la actividad productiva y garantizar estabilidad en Durango.

La obra pública es la forma más efectiva de reactivar la economía, porque genera circulante, empleo y dinamiza a todo el sector productivo. No vamos a detener el ritmo de trabajo. Esteban Villegas

Esteban Villegas detalla distribución de los recursos

Los 1,200 millones de pesos anunciados por el gobernador Esteban Villegas se aplicarán a través de cuatro dependencias estratégicas:

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (Secope)

La Comisión del Agua del Estado de Durango (CAED)

El Instituto para la Infraestructura Física Educativa (INIFEED)

La Secretaría de Desarrollo Social (Sebised)

La CAED, dirigida por Yadira Narváez Salas, ejecutará más de 50 obras de agua potable y saneamiento, además de otras 10 que se concluirán antes de marzo.

Entre los proyectos destacan la rehabilitación del colector “El Conejo”, con una inversión de 12 millones de pesos, y la entrega de 14 nuevas fuentes de abastecimiento en igual número de municipios.También se avanza en la interconexión de 10 comunidades al sistema Agua Saludable para La Laguna, con lo que se fortalecerá el abasto regional.

Por su parte, la Secope, encabezada por Ana Rosa Hernández, impulsará obras con alto impacto social, entre ellas la regeneración del Parque Benito Montoya, el colector pluvial de la colonia Jalisco, la rehabilitación integral del Parque Morelos en la región Laguna y el alumbrado del Segundo Periférico.

En tanto, el INIFEED, bajo la dirección de Emmanuel del Palacio Sicsik, ejercerá 350 millones de pesos en 103 obras educativas y culturales, que incluyen la modernización de espacios en la Universidad Juárez del Estado de Durango, el auditorio de la Escuela Normal, la Facultad de Arquitectura de Gómez Palacio y la segunda etapa del Conservatorio de Música Mexicana.

Esteban Villegas anuncia inversión de 1,200 mdp en Durango. (Cortesía )

Por último, el gobernador anunció que ya se trabaja en la planeación presupuestal de 2026, que contempla 2 mil millones de pesos adicionales en obra pública, en coordinación con la Federación.