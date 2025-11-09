Con una inversión cercana a los 18 millones de pesos, el gobernador Esteban Villegas Villarreal dio inicio a un conjunto de obras de pavimentación, drenaje, techos escolares y perforación de un pozo profundo en el municipio de Nuevo Ideal.

Durango reafirma su compromiso con las familias

Durante el arranque de los trabajos, el mandatario estatal destacó que este paquete de obras representa un esfuerzo conjunto entre el Gobierno de Durango y los ayuntamientos para atender las necesidades más urgentes de la población.

“Hoy iniciamos obras que van a transformar la vida de las familias de Nuevo Ideal. Son casi 18 millones de pesos invertidos en vialidades, drenaje, agua y espacios escolares, que reflejan el compromiso de cumplirle a la gente con resultados tangibles” Esteban Villegas, gobernador de Durango

Las acciones contemplan:

Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Miguel Alemán y la calle Ayuntamiento

Reposición de losas en la calle 50 Aniversario

Rehabilitación de techos en cuatro aulas de la primaria Niños Héroes

Ampliación de colectores sanitarios en las colonias Libertad y Ladrilleras

Gobierno de Durango impulsa pavimentación, drenaje y techos escolares (Cortesía)

Esteban Villegas reconoce a Zaira Quiñones

El gobernador destacó el trabajo de la presidenta municipal Zaira Quiñones Valenzuela, a quien calificó como una aliada del desarrollo local.

En su mensaje, Quiñones Valenzuela agradeció el respaldo del Gobierno estatal y resaltó que este arranque de obras marca un avance histórico para el municipio.

Durante su visita, Esteban Villegas anunció que Nuevo Ideal será sede de una nueva guardería del IMSS, una de las que se construirán en Durango entre 2026 y 2027.

El director de la primaria Guadalupe Victoria, Daniel Ortegón Guerrero, reconoció que la pavimentación de las calles aledañas al plantel era una demanda de más de una década.

Estas acciones reafirman el compromiso de Esteban Villegas de mejorar la infraestructura básica, impulsar el desarrollo regional y elevar la calidad de vida de las familias del norte del estado.