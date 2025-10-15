El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, anunció el envío de la Ruta de la Salud al estado de Veracruz como muestra de solidaridad ante los desastres provocados por las recientes lluvias e inundaciones.

El hospital móvil recorrerá diversas zonas del sur del país para ofrecer atención médica gratuita a familias que quedaron sin servicios médicos tras la contingencia.

Atención médica móvil para Veracruz

El mandatario explicó que el convoy está integrado por ocho unidades médicas móviles, equipadas con quirófano, rayos X, ultrasonido, mastógrafo, odontología y laboratorio clínico, además de personal médico, de enfermería y técnicos especializados.

El convoy partirá este jueves 16 de octubre a las 6:30 de la mañana en un trayecto de más de 14 horas hacia su destino, donde permanecerá alrededor de 15 días. Durante ese tiempo ofrecerá consultas médicas, cirugías menores, estudios de diagnóstico, vacunación y servicios de laboratorio en comunidades afectadas.

Esteban Villegas envía hospital móvil a Veracruz. (Cortesía)

Villegas Villarreal señaló que, tras coordinarse con la Secretaría de Salud, se confirmó que Durango es el único estado con una unidad médica móvil de esta magnitud, capaz de brindar tantos servicios de forma itinerante.

También destacó que el convoy viaja completamente equipado, con vacunas contra la influenza y el neumococo, para prevenir enfermedades posteriores a la emergencia.

El gobernador aclaró que esta acción no implica una pausa definitiva en la operación estatal de la Ruta de la Salud, sino una misión temporal de apoyo. Una vez que se restablezcan los servicios de salud en Veracruz, la unidad regresará a Durango para continuar sus actividades regulares.