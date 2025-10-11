El gobernador de Durango, Esteban Villegas, cumplió con el compromiso de entregar 700 Tarjetas Madre Gris en el municipio de Guadalupe Victoria, fortaleciendo el acceso a la alimentación.

Esteban Villegas entrega apoyo directo a las familias de Durango

Durante el evento, el mandatario estatal destacó que este programa social llegará a más de 60 mil mujeres en todo el estado, brindando un respaldo real a las amas de casa que luchan por sacar adelante a sus hijos.

¿Qué incluye la Tarjeta Madre Gris?

La Tarjeta Madre Gris representa la versión alimentaria del programa insignia de su administración. Las beneficiarias reciben paquetes de productos de la canasta básica, con alimentos como arroz, frijol, harina, aceite, leche en polvo, pasta, lentejas, atún y soya, entre otros artículos con alto valor nutricional.

Esteban Villegas entrega la Tarjeta Madre Gris a mujeres beneficiarias en Guadalupe Victoria (Cortesía)

Los productos pueden variar en cada entrega, pero el propósito es el mismo: mejorar la nutrición y garantizar comida en la mesa de cada familia duranguense.

Villegas destacó que la Tarjeta Madre se complementa con los programas del DIF Estatal, encabezado por Marisol Rosso, que ofrecen servicios médicos, aparatos funcionales y cirugías gratuitas para personas en situación vulnerable.

El gobernador reconoció el trabajo del alcalde Carmelo Fernández Padilla, asegurando que “en Guadalupe Victoria tienen a un amigo Gobernador”.

Durante la gira también participaron Ana Rosa Hernández Rentería, titular de Secope, y Yadira Narváez, directora de CAED, quienes presentaron nuevas obras para impulsar el desarrollo del municipio.