El gobernador Esteban Villegas Villarreal afirmó que Durango atraviesa una nueva etapa de crecimiento basada en finanzas sanas, disciplina y resultados tangibles.

Durante la clausura de la reunión de planeación presupuestal 2026, destacó que el estado alcanzará un balance financiero cero en 2026, reflejo del manejo responsable y eficiente de los recursos públicos.

Esteban Villegas resalta avances en Durango

El mandatario destacó los resultados visibles de su administración, como la potabilizadora Guadalupe Victoria, la presa El Tunal II, el proyecto Agua Saludable para La Laguna, la llegada de nuevas empresas, la entrega de uniformes escolares gratuitos y la modernización de espacios educativos y culturales.

Esteban Villegas destaca finanzas sanas en Durango. (Cortesía )

Subrayó que cada acción emprendida por el gobierno estatal representa un legado para las futuras generaciones, y que los avances en infraestructura, educación, salud, turismo y desarrollo económico son fruto del trabajo de mujeres y hombres comprometidos con el progreso de Durango.

Finanzas ordenadas y visión de futuro

El secretario de Finanzas y Administración, Franklin Corlay Aguilar, informó que el paquete económico 2026 se elaboró con la participación de 52 dependencias y organismos estatales, bajo criterios de eficiencia, transparencia y sostenibilidad.

Detalló que, por segundo año consecutivo, la administración estatal alcanzará un balance fiscal cero, tras superar un déficit de 3 mil 300 millones de pesos heredado.

Corlay Aguilar explicó que las estrategias implementadas en 2025 y las proyectadas para 2026 permitirán acceder a mayores recursos federales e incentivos fiscales, además de fortalecer los programas que impactan directamente en la calidad de vida de las y los duranguenses.