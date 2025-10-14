El gobernador Esteban Villegas Villarreal entregó más de 300 apoyos sociales, entre tinacos y calentadores solares, a familias de Guadalupe Victoria, reafirmando su compromiso por mejorar la calidad de vida en todas las comunidades.

Los programas, coordinados por el Gobierno del Estado y la Secretaría del Bienestar Social, buscan garantizar hogares dignos, seguros y funcionales.

Beneficiarios destacan la labor de Esteban Villegas

Las familias beneficiadas destacaron que estos apoyos representan una ayuda directa y oportuna. Brenda Guajardo agradeció especialmente el apoyo recibido para obtener tinacos, esenciales para mantener una higiene y salud digna.

Esteban Villegas entrega apoyos sociales a familias en Guadalupe Victoria. (Cortesía)

María Pacheco López resaltó la importancia de estos programas para quienes no cuentan con lo necesario, mientras que Marisela Hernández celebró que los apoyos lleguen en temporada de lluvias, cuando las viviendas suelen deteriorarse, y mencionó que podrá realizar mejoras en su hogar.

Qué bueno que visite todos los municipios; se siente uno orgulloso de que nos tome en cuenta. Le agradezco mucho y esperemos que nos siga apoyando. María Pacheco

Por su parte, Angélica Calderón Torres recibió un boiler solar, que le permitirá sustituir el equipo de gas, generando ahorro económico y mayor comodidad en su vivienda.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de Durango garantiza que las familias cuenten con hogares más seguros y funcionales, mejorando su bienestar y fortaleciendo la calidad de vida de los duranguenses.