El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, y el alcalde de la capital, Toño Ochoa, supervisaron los avances de la nueva avenida Paseo de la Ferrería, una obra diseñada para brindar mayor conectividad, movilidad y seguridad a las familias de la colonia Valle Verde, además de agilizar la circulación en el bulevar Domingo Arrieta.

Con una inversión de 40 millones de pesos, el proyecto contempla la pavimentación de dos kilómetros a cuatro carriles, así como la construcción de banquetas y guarniciones para garantizar traslados más eficientes en la zona.

Con 40 mdp, impulsan la nueva avenida Paseo de la Ferrería en Durango. (Cortesía)

Esteban Villegas destaca obras hidráulicas subterráneas para garantizar la durabilidad de la vialidad

Durante el recorrido, Esteban Villegas enfatizó que, más allá de la superficie de rodamiento, se realizan trabajos de infraestructura básica subterránea para asegurar la calidad de la obra a largo plazo, tales como:

Sustitución de tomas de agua potable

Rehabilitación integral del drenaje

Desazolve de infraestructura hidráulica

El mandatario estatal subrayó que la avenida contará también con alumbrado público y reforestación, lo que transformará la imagen urbana de Valle Verde y desahogará el cuello de botella en el bulevar Domingo Arrieta.

Por su parte, el presidente municipal Toño Ochoa destacó que la intervención en Paseo de la Ferrería atiende una demanda social prioritaria. Asimismo, reconoció la coordinación entre el gobierno estatal y el municipio para consolidar una vialidad ágil, segura y funcional para los duranguenses.

Actualmente, las cuadrillas trabajan en la colocación de la carpeta asfáltica, instalación de red hídrica, alcantarillado, colocación de guarniciones, banquetas, alumbrado y la posterior señalización vial.