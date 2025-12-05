Esteban Villegas, gobernador de Durango, y la presidenta municipal Karen Pérez encabezaron una gira de trabajo en Santiago Papasquiaro, donde supervisaron proyectos de infraestructura con una inversión total de 26.5 millones de pesos.

Durante el recorrido también inauguraron la cancha pública “El Volcán” y anunciaron nuevas acciones para fortalecer el desarrollo del municipio.

Esteban Villegas impulsa infraestructura hídrica, vial y deportiva en Santiago Papasquiaro

El gobernador informó que las obras incluyen agua potable, drenaje, caminos, pavimentación, vivienda y deporte, además de la entrega de una ambulancia nueva que reforzará la atención de emergencias.

Entre los proyectos destacados se encuentran:

Sistemas de agua potable para Ciénega de Nuestra Señora de Guadalupe y San Antonio de Nevárez.

Perforación de un pozo en José María Morelos.

Equipamiento de la planta potabilizadora La Turbina.

Obras de drenaje en la cabecera municipal.

Tanques de almacenamiento para Tenerapa y Salitre.

Rehabilitación de caminos rurales y pavimentaciones.

Entrega de más de 200 títulos de propiedad.

Esteban Villegas subrayó que estas acciones buscan brindar mayor seguridad, mejores servicios y bienestar a las familias de Santiago y sus comunidades.

Durante la gira, supervisó la construcción del nuevo Hospital Regional, una obra clave para la región. El mandatario explicó que contará con servicios de ginecología, pediatría, ortopedia y cirugía general, además de médicos especialistas las 24 horas y un helipuerto para traslados urgentes.

La alcaldesa Karen Pérez agradeció el respaldo del Gobierno del Estado tras las lluvias que afectaron a la comunidad de Palestina, y destacó la coordinación con el gobierno federal para hacer realidad “el sueño de los santiagueros”: un hospital digno y de calidad.

Esteban Villegas reiteró que su principal compromiso para 2026 es iniciar la primera etapa de la carretera Canatlán–Nuevo Ideal, una obra largamente esperada que beneficiará a toda la región.