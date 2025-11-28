Esteban Villegas arrancó el proceso para concluir el auditorio del Núcleo Universitario de la UJED en La Laguna, un espacio que beneficiará a cerca de 4 mil estudiantes.

Con una inversión cercana a los 20 millones de pesos, el mandatario estatal destacó que el recinto tendrá un uso abierto y comunitario, al señalar que será aprovechado tanto por universitarios como por familias de la Comarca Lagunera.

Durango avanza con infraestructura educativa: Esteban Villegas

Este proyecto forma parte del impulso a la infraestructura educativa que el Gobierno del Estado realiza en la UJED en Durango capital, donde se invierten 200 millones de pesos en obras como la Plaza Universitaria, la rehabilitación de la Facultad de Medicina, el auditorio y la cancha sintética de la Preparatoria Diurna, además de mejoras en Ciencias Químicas, Educación Física, Matemáticas y Psicología.

El rector de la UJED, Ramón García Rivera, celebró el anuncio al resaltar el impacto académico, deportivo y social de la obra:

Hoy es un día histórico, se van a ver beneficiados más de 4 mil jóvenes y también sus familias. Será el único auditorio en La Laguna con dos canchas y capacidad para 3 mil personas. Ramón García Rivera

El proyecto incluye dos canchas con duela profesional, gradas para 840 espectadores, espacio para 1,960 sillas adicionales, tableros retráctiles, escenario para actividades culturales, sanitarios públicos y vestidores para deportistas.

Esteban Villegas arranca conclusión del auditorio del Núcleo Universitario en La Laguna. (Cortesía )

El director del INIFEED, Emmanuel del Palacio Sicsik, explicó que se corregirán filtraciones, se colocará aislante térmico y se renovará completamente la fachada. Añadió que el recinto tendrá duelas de maple y capacidad para 3 mil personas.

La obra contempla 2,324 metros cuadrados construidos y una inversión distribuida entre 11.9 millones ya ejercidos y 19.7 millones para la etapa final. El proceso de licitación inicia este mes y concluirá en diciembre de 2025; la construcción se desarrollará de enero a noviembre de 2026, con un plazo total de 11 meses.

Con este avance, el Gobierno del Estado y la UJED fortalecen la infraestructura universitaria de La Laguna, reafirmando su compromiso con la educación, el deporte y la formación integral de la juventud.