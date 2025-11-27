El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, se reunió con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, durante la Reunión de Seguridad en la Región Laguna con el Grupo de Coordinación Operativa. El encuentro tuvo como objetivo fortalecer la colaboración entre ambas entidades en materia de seguridad regional.

Esteban Villegas y Manolo Jiménez refuerzan estrategia regional de seguridad

Durante la reunión, Esteban Villegas y Manolo Jiménez acordaron trabajar bajo un esquema de coordinación más ágil, mejorar el intercambio de información, afinar protocolos conjuntos y fortalecer las operaciones en las zonas limítrofes, con el fin de prevenir y atender riesgos de manera más efectiva.

Además, se estableció una línea de comunicación directa entre las corporaciones de ambos gobiernos, así como un trabajo sincronizado entre los centros de monitoreo y reacción inmediata de Durango y Coahuila.

Durango y Coahuila refuerzan coordinación operativa para fortalecer seguridad regional. (Cortesía )

Con estas acciones, ambas entidades consolidan un frente operativo que prioriza la protección de las familias y la tranquilidad regional.