Esteban Villegas Villarreal, gobernador de Durango, presentó la Feria Navideña 2025, la cual se llevará a cabo del 19 de diciembre al 6 de enero. Asimismo, señaló que la entrada será completamente gratuita y detalló que habrá posadas, pista de hielo, atracciones para toda la familia y espectáculos.

El gobernador estuvo acompañado por el alcalde Toño Ochoa y por Lauro Arce, director de Ferias, Espectáculos y Paseos Turísticos, donde destacó la importancia de preservar las tradiciones mexicanas como las posadas y el nacimiento.

Actividades principales de la Feria Navideña 2025 de Durango

Durante la presentación, Esteban Villegas explicó que durante la Feria Navideña 2025 se realizarán actividades como:

Monumental nacimiento renovado

Pista de hielo

Espectáculo de luces sobre el legas

Autocinema

Torneos deportivos

Actividades culturales

Shows especiales

Atracciones familiares

El mandatario estatal afirmó que el objetivo de este evento es ofrecer espacios accesibles y experiencias inolvidables para toda la población.

Por otra parte, Villegas destacó la labor del Ayuntamiento de Durango por la creación del nacimiento monumental, el cual contará con una intervención artística más compleja y detallada. Además, reconoció el trabajo del alcalde Toño Ochoa por lograr un atractivo visual de gran dimensión.

En su intervención, Toño Ochoa resaltó el valor social y comunitario del encuentro decembrino, señalando que la Feria Navideña es un espacio tradicional en Durango, donde se juntan las tradiciones, cultura y familia.

La Feria Navideña 2025 se llevará a cabo del 19 de diciembre al 6 de enero (Cortesía)

Lauro Arce afirmó que esta edición es la más amplia, pues contará con mayor cantidad de espacios y oferta de actividades, además, la mayoría de los expositores de la Feria del Juguete ya fueron confirmados.

La secretaria Elisa Haro Ruiz informó que se proyecta la llegada de miles de visitantes en el estado durante la temporada navideña, lo que tendrá una expectativa positiva en ocupación hotelera y con una derrama económica alta.

Finalmente, Valeria Gutiérrez, directora municipal de Fomento Económico, hizo una invitación a la ciudadanía a participar en la Feria Navideña y señaló que pronto se dará a conocer la fecha del Desfile Navideño.