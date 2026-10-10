La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, visitó Oaxaca el 9 de octubre de 2026 para sostener una reunión de trabajo con autoridades estatales y establecer acciones de coordinación en materia de seguridad y procuración de justicia con el gobierno encabezado por Salomón Jara Cruz.

Durante el encuentro se plantearon propuestas para consolidar los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, además de fortalecer la colaboración entre las instituciones de seguridad y procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno.

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno de Oaxaca, los acuerdos buscan mantener la coordinación institucional y contribuir a la reducción de la incidencia delictiva, así como atender la demanda ciudadana de justicia.

Ernestina Godoy y Salomón Jara acuerdan fortalecer acciones de seguridad

Las autoridades estatales señalaron que esta coordinación forma parte de las acciones impulsadas desde el inicio de la administración de Salomón Jara y busca mejorar la respuesta institucional ante las necesidades de la población.

El encuentro también destacó la colaboración entre la Fiscalía General de la República (FGR) y la fiscalía local para fortalecer las tareas de investigación y procuración de justicia, así como la aplicación de la ley.

Como parte de las acciones mencionadas durante el encuentro, el Gobierno de Oaxaca destacó la atención a las causas sociales y la propuesta de un modelo de justicia intercultural contemplado en el proceso de elaboración de la nueva Constitución estatal.

Ernestina Godoy visita Oaxaca para fortalecer coordinación en justicia (Cortesia )

De acuerdo con el gobierno estatal, la coordinación con la Federación y las fiscalías forma parte de una estrategia para atender las demandas ciudadanas en materia de seguridad y justicia.

La visita de Ernestina Godoy se enmarca en los trabajos conjuntos entre las autoridades federales y estatales para establecer acciones coordinadas en materia de seguridad, gobernabilidad y procuración de justicia en Oaxaca.