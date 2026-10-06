Durante la presentación de “La fiesta más viva de todas” en la Ciudad de México, el gobernador Salomón Jara destacó que el estado está preparado para recibir a visitantes nacionales e internacionales y compartir una tradición que forma parte central de su identidad cultural.

El encargado de despacho de la Secretaría de Turismo de Oaxaca, Carlos David Jacinto Ortiz, detalló que durante esta temporada aproximadamente 25 por ciento de los visitantes procede de otros estados de México, mientras que 75 por ciento corresponde al mercado internacional.

En 2025, la temporada reunió a 86 mil 900 visitantes y generó una derrama económica de 383 millones de pesos, cifras que se esperan superar. Carlos David Jacinto Ortiz, encargado de despacho de la Secretaría de Turismo de Oaxaca

Oaxaca prepara más de 100 actividades para celebrar el Día de Muertos 2026 (cortesía )

Oaxaca prepara rutas de cempasúchil y comparsas

Entre las principales actividades destaca el circuito “Flores que guían el alma”, con recorridos a campos de cempasúchil en San Jacinto Amilpas, San Antonio Arrazola, San Martín Tilcajete, Santo Tomás Jalieza, Teotitlán del Valle y Mitla.

El programa también contempla un tapete de arena monumental en Jalatlaco, la Verbena Xandú en el Zócalo, la Gran Comparsa de Día de Muertos, concursos de catrinas y fachadas, además de conciertos y actividades en distintas comunidades.

En el Zócalo de Oaxaca se instalarán 30 altares monumentales representativos de los 16 pueblos originarios y del pueblo afromexicano. Además, los Valles Centrales, el Istmo de Tehuantepec y la Cuenca del Papaloapan tendrán festivales regionales como parte de la programación.

Oaxaca prepara más de 100 actividades para celebrar el Día de Muertos 2026 (cortesía )

Artesanías, gastronomía y actividades familiares

Del 28 de octubre al 4 de noviembre se realizará Casa Hecho en Oaxaca: Ofrenda y Herencia, con la participación de 90 artesanas y artesanos, así como 10 productores locales.

La agenda también incluirá actividades deportivas y familiares, entre ellas la carrera “Recorrido al Mictlán 2026” y “Diverti Muertos”.

Con esta programación, Oaxaca busca reforzar el Día de Muertos como una de sus principales expresiones culturales y como uno de los motivos para visitar el estado durante el otoño.