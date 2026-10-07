El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en México, reconoció el compromiso del Gobierno de Oaxaca dirigido por Salomón Jara, por generar y presentar resultados del Diagnóstico y Costeo de la Capacidad Operativa de la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Oaxaca (Prodennao) y garantizar la defensa de menores de edad.

La UNICEF también destacó la responsabilidad y voluntad política del gobernador Salomón Jara a favor de niñas, niños y adolescentes, al señalar que estos esfuerzos contribuyen a respaldar su protección frente a la violencia, el abuso y la explotación.

Diagnóstico busca fortalecer capacidad operativa de Prodennao

La titular de la Prodennao, Yarib Hernández García, expuso que los resultados del diagnóstico permitirán tomar mejores decisiones para la planeación, presupuestación y asignación de recursos. Esto contempla fortalecer los recursos humanos, materiales, financieros y técnicos con los que opera la procuraduría, con el objetivo de potenciar la defensa de niñas, niños y adolescentes.

El diagnóstico señala que el Gobierno de Oaxaca ha establecido una base política para colocar a este sector en el centro de la acción pública. El Plan Estatal de Desarrollo 2022-2028 incorpora un eje transversal específico orientado a garantizar sus derechos, fortalecer la estructura gubernamental para su protección integral, prevenir y atender la violencia en todos los entornos.

Oaxaca busca fortalecer políticas para la infancia

La titular de la Prodennao, Yarib Hernández señaló que los resultados del diagnóstico permitirán que el Gobierno del Estado aplique presupuestos con perspectiva de infancias y adolescencias, como una oportunidad para avanzar hacia una respuesta sólida, coordinada y efectiva para el bienestar de niñas, niños y adolescentes.

Este ejercicio responde a la voluntad e interés del Gobierno del Estado para mejorar sus respuestas de atención al sector. Yarib Hernández García, titular de la Prodennao

Al ser la primera entidad del país en contar con este diagnóstico, Oaxaca busca avanzar en la implementación de políticas alineadas con las disposiciones del organismo internacional y fortalecer las acciones destinadas a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.