El alcalde Enrique Galindo Ceballos afirmó que la conservación del patrimonio histórico es una de las mayores responsabilidades de San Luis Capital, una ciudad que cuenta con los reconocimientos de Ciudad Patrimonio Mundial, Ciudad Creativa y Ciudad del Aprendizaje otorgados por la UNESCO. Señaló que el Centro Histórico representa la identidad, la memoria y el orgullo de las y los potosinos, por lo que su preservación requiere trabajo permanente, conocimiento especializado y el compromiso de toda la sociedad.

Recordó que su administración ha impulsado diversas acciones para proteger y revitalizar el patrimonio arquitectónico y cultural de la ciudad mediante programas como Centro Histórico, Corazón de San Luis, e inversiones en inmuebles emblemáticos que fortalecen la vocación turística, cultural e histórica de la capital potosina.

En este contexto, el alcalde inauguró en Palacio Municipal VI Simposio del Comité Científico de Ciudades y Pueblos Históricos y el Simposio del Comité Científico de Turismo Cultural del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Mexicano (ICOMOS), un encuentro que reúne a especialistas, investigadores, académicos y expertos de distintas regiones del país para analizar experiencias, retos y propuestas relacionadas con la conservación de sitios patrimoniales.

Conservación patrimonial debe sustentarse en criterios técnicos y científicos

El Alcalde sostuvo que la conservación patrimonial y el desarrollo del turismo cultural deben sustentarse en criterios técnicos y científicos, por lo que reconoció la relevancia de este foro nacional. Finalmente, agradeció a ICOMOS México por elegir a San Luis Capital como sede de este encuentro y expresó su confianza en que las conclusiones contribuirán a fortalecer las políticas públicas orientadas a preservar la riqueza histórica y cultural de las ciudades mexicanas.

La ceremonia contó con la participación de la Dra. María Guadalupe Cepeda, Presidenta Nacional de ICOMOS Mexicano; el Dr. Raúl Enrique Rivero Canto, Coordinador del Comité Científico de Ciudades y Pueblos Históricos de ICOMOS México; el Mtro. Miguel Iwadare, Vicepresidente Regional Noreste de ICOMOS México; y el Dr. Ramón Moreno Carlos, Coordinador Estatal de ICOMOS Mexicano en San Luis Potosí, quienes coincidieron en la importancia de fortalecer la investigación, el intercambio de experiencias y la colaboración institucional para proteger el patrimonio histórico y cultural del país.