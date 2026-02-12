La madrugada del 12 de febrero de 2026 se reportó una balacera en la Ciudad Cooperativa Cruz Azul en Tula de Allende, en Hidalgo, en busca de la toma de instalaciones de la cementera.

Entre heridos y muertos de la comunidad, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), tienen una orden, pero abogados de la cooperativa rechazan la existencia del documento siendo una “toma ilegal de la planta”.

Toman instalaciones de la cementera Cruz Azul en Tula; reportan dos muertos por la balacera

Alrededor de las 4:00 am del 12 de febrero, medios locales en Tula, Hidalgo, informaron una balacera en la Ciudad Cooperativa Cruz Azul, situación que se confirmó con de miembros de la comunidad.

En entrevista con Azucena Uresti, un testigo que trabaja para la cementera y vive en la Ciudad, explicó que llegaron policías y militares tirando balazos al aire.

El testigo aseguró que existen al menos dos muertos por la balacera, además de heridos y “secuestrados” ante la toma de las instalaciones de la planta en la Ciudad Cooperativa Cruz Azul.

Asimismo, explicó que miembros de la comunidad y por ende trabajadores de la cementera intentaron mostrar el amparo sobre la disputa por la posesión de la planta, pero se negaron a atenderla y los amedrentaron.

A su vez aseguró que entre los involucrados en la balacera está la Guardia Nacional (GN), policías de municipios vecinos, así como policía estatal, quiénes cerraron el perímetro y les impiden salir de la Ciudad así como ingresar a la planta.

Procuraduría de Hidalgo argumenta restitución en la cementera Cruz Azul en Tula

Tras darse a conocer la toma de la cementera Cruz Azul en Tula, la PGJEH confirmó el operativo hoy 12 de febrero, argumentando que se trata de un acto legal.

La PGJEH detalló que es la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PJGEM) quiénes realizaron las acciones tras la orden de un juez para la restitución de la planta de la Cooperativa Cruz Azul, siendo Hidalgo quien ayuda en la operación.

“La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (PGJEM) ejecutó esta madrugada una diligencia ministerial de restitución en la planta cementera de la Cooperativa Cruz Azul, en acato a lo ordenado por un juez del Estado de México. Autoridades del estado de Hidalgo participan en el operativo para dar seguridad perimetral a la población”. Comunicado de Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo.

Sin embargo, entre los dichos del testigo, está el recibir llamadas de supuestamente La Unión Tepito ordenando que desalojen la Ciudad y argumentando estar coludidos con autoridades.

“Empezamos a recibir llamadas telefónicas diciendo que es personal de La Unión de Tepito, que tenemos una hora para desalojar porque ya están puestos de acuerdo con la policía y con los Disidentes o nos van a matar a todos”. Trabajados de la cementera Cruz Azul.

Abogado de la cementera Cruz Azul en Tula califica la toma como ilegal

Aunque la FGJEH argumentó que la toma en la cementera Cruz Azul es bajo la orden de un juez, el abogado de la Cooperativa rechazó esto asegurando es un acto ilegal.

Brian Garnica dijo en entrevista con Azucena Uresti que la toma de la planta “es ilegal” porque no han presentado ningún documento que los ampare.

Asimismo, llamó a los habitantes y trabajadores de la comunidad a mantener la calma y mantenerse firmes aún en las instalaciones.

Por otra parte, explicó que Federico Sarabia sigue siendo el presidente del Consejo de Administración, rechazando la toma de posesión de La Disidencia y Víctor Manuel Velázquez.

“La planta sigue estando en posesión del legítimo presidente del Consejo de Administración y de sus trabajadores, que son los que trabajan en la planta de Cruz Azul Hidalgo (...) No, no ha tomado posesión [Víctor Manuel Velázquez], Federico Sarabía aún está como presidente”. Brian Garnica, abogado.