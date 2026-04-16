El escritor mexicano Emilio Antonio Calderón participó el 14 de abril de 2026 en un encuentro literario en Asunción, donde presentó su libro “Casa Sola” y compartió una reflexión sobre el desarrollo de la literatura joven en México y América Latina.

La actividad se realizó en la Casa Bicentenario de la Literatura Augusto Roa Bastos, donde el autor dialogó con lectores y promotores culturales sobre los retos y oportunidades de las nuevas generaciones de escritores.

Emilio Calderón analiza retos de la literatura joven en México y América Latina

Durante la charla “Panorama de la literatura joven mexicana”, el autor explicó que existe una generación amplia y diversa interesada en la lectura y la escritura, aunque enfrenta obstáculos para alcanzar mayor visibilidad.

Entre los principales desafíos señaló la desigualdad social y los procesos de gentrificación, factores que limitan el acceso de nuevas voces a los circuitos editoriales tradicionales. Ante este escenario, destacó que muchos autores recurren a la autopublicación o colaboran con editoriales independientes.

Asimismo, subrayó el papel de las herramientas digitales, que permiten abrir nuevos canales de difusión y acercar el trabajo literario a más audiencias.

Escritor mexicano Emilio Calderón presenta “Casa Sola” en encuentro literario en Paraguay. (Cortesía )

Encuentros culturales fortalecen el vínculo entre escritores y lectores: Emilio Antonio Calderón

El escritor destacó la importancia de ferias del libro, presentaciones y encuentros culturales como espacios que fortalecen el vínculo entre creadores y lectores, además de fomentar el intercambio de ideas.

También señaló que en varios países de América Latina persiste una concentración de la actividad cultural en las capitales, lo que dificulta la proyección de autores provenientes de otras regiones.

Al abordar las conexiones entre México y Paraguay, Calderón mencionó que temas como la muerte y la crítica social son recurrentes en la narrativa latinoamericana, lo que permite encontrar puntos en común entre distintas realidades.

Emilio Antonio Calderón alista regreso editorial con nuevo libro en puerta

Previo al evento, el autor visitó Radio Nacional del Paraguay, donde habló sobre su proceso creativo y su libro Casa Sola, una obra que reúne 21 relatos escritos a lo largo de cinco años y que aborda temas como la soledad, el aislamiento y la búsqueda de identidad.

El encuentro fue organizado por la plataforma cultural Urumbe, dirigida por Norma Flores Allende, con el apoyo del Centro Cultural de la República El Cabildo, con el objetivo de fortalecer el diálogo entre la literatura joven mexicana y paraguaya.

Calderón, de 28 años, es también autor de Bitácora de Viaje (2024) y adelantó que trabaja en un nuevo libro de cuentos, con el que marcará su regreso editorial tras una pausa de dos años.