Durante la clausura del Foro Municipal de Justicia Cívica, en el Centro de Innovación y Tecnología BLOQUE, Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, aseguró que la entidad se ha convertido en un referente nacional por la implementación de la Justicia Cívica.

Macías afirmó que este modelo y las políticas públicas de Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, han ayudado a la reducción de las faltas administrativas y fortalece la convivencia vecinal y la seguridad ciudadana.

Felifer Macías revela que se han recuperado más de 70 espacios públicos

El presidente de Querétaro, señaló que la Justicia Cívica se encarga de atender las problemáticas vecinales y familiares, además de recuperar espacios públicos e impulsar la participación comunitaria.

Felifer Macías reconoce los avances de la estrategia de Justicia Cívica en el estado (corte)

Macías anunció que durante este año, se han recuperado más de 70 espacios públicos, lo que mejoró la calidad de los entornos urbanos y redujo las faltas.

Por otra parte, se aplicaron medidas innovadoras para apoyar a más de 100 personas con problemas de adicción.

“Este modelo de justicia cívica que hoy se implementa en el municipio de Querétaro, hoy ya nos da la reducción de prácticamente todos los índices en la incidencia delictiva. Los delitos de orden común los traemos a la baja, entre el diez al quince por ciento, y la incidencia de sanciones administrativas la traemos a la baja en veinte por ciento. Es decir, lo que estamos haciendo está dando resultados, y son datos del propio secretario deportivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Estamos en el rumbo, y el encuentro que se ha desarrollado toda esta mañana nos tiene que seguir fortaleciendo y enseñando el camino para que estos esfuerzos también se hagan exponenciales” Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro

Finalmente, Felifer Macías reconoció la labor de Juan Martín Granados Torres, Asesor en Políticas Públicas en el Estado, quien aportó el diseño del modelo de Justicia Cívica.