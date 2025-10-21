El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) condenó el “cobarde asesinato” del alcalde Miguel Bahena Solórzano en Hidalgo.

Asimismo, exigió la investigación “inmediata y exhaustiva” para que se castigue al o los responsables del político, presidente municipal de Pisaflores.

“No podemos permitir que la violencia siga minando la democracia”, asegura PVEM tras asesinato de Miguel Bahena Solórzano

A través de un comunicado, el Comité Ejecutivo cel PVEM externó la condena ante el asesinato del presidente municipal de Pisaflores, Hidalgo.

Asimismo, señaló que “no podemos permitir que la violencia siga minando la democracia y la seguridad de las comunidades”.

De acuerdo con el Partido Verde, el homicidio de Miguel Bahena Solórzano se trató de un crimen cobarde.

Ante el lamentable asesinato del militante del PVEM y “muy querido amigo”, el comité se solidarizó con la familia, colaboradores y con el pueblo de Pisaflores en su doloroso momento y señaló que ahora “elevamos nuestras voces para exigir justicia”.

“El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde Ecologista de México expresa su más profunda consternación y condena enérgicamente el cobarde asesinato de Miguel Bahena Solórzano, presidente municipal en Pisaflores, Hidalgo; miembro de este instituto político y muy querido amigo" PVEM

El PVEM también hizo un llamado a las autoridades para que se realice “una investigación inmediata, exhaustiva y transparente” que lleve a los responsable del lamentable crimen.

"Reiteramos nuestro compromiso con la paz, la legalidad y la protección de quienes ejercen funciones públicas al servicio de la ciudadanía. No podemos permitir que la violencia siga minando la democracia y la seguridad de las comunidades" PVEM

Matan a Miguel Bahena Solórzano, alcalde de Pisaflores, Hidalgo

Miguel Bahena Solórzano llegaba a su domicilio la tarde del 20 de octubre cuando hombres a bordo de una motocicleta se acercaron a su vehículo y abrieron fuego en su contra.

El mandatario de Pisaflores, Hidalgo, recibió al menos 5 disparos, uno de ellos en la cabeza, provocando su muerte.

Si bien el edil fue llevado a un hospital, al llegar se declaró oficialmente su muerte; familiares, así como el partido en el que militaba, el PVEM, exigieron una investigación que lleve con los responsables.