Miguel Bahena Solórzano, alcalde de Pisaflores, Hidalgo, fue asesinado en un ataque armado mientras se encontraba en la comunidad de La Estancia.

De acuerdo con los informes, el alcalde hidalguense recibió al menos 5 balazos cuando fue atacado por hombres armados a bordo de una motocicleta.

¿Quién era Miguel Bahena Solórzano?

Miguel Bahena Solórzano era el presidente municipal de Pisaflores, localidad de Hidalgo, quien desempeñó su cargo hasta el momento de su asesinato.

A horas de su asesinato, Bahena compartió un informe sobre las afectaciones en el municipio por las fuertes lluvias de la semana anterior.

El 20 de octubre, fue atacado por hombres a bordo de una motocicleta cuando llegaba a su casa.

¿Cuántos años tenía Miguel Bahena Solórzano?

De acuerdo con los informes policiales, el alcalde de Pisaflores, Miguel Bahena Solórzano, tenía 47 años de edad al momento de su asesinato.

¿Cuál era el signo zodiacal de Miguel Bahena Solórzano?

Miguel Bahena Solórzano cumplía años el 30 de junio, por lo que el alcalde de Pisaflores, Hidalgo, nació bajo el signo zodiacal de cáncer.

¿Miguel Bahena Solórzano tenía esposa?

Se desconoce si Miguel Bahena Solórzano tenía esposa.

¿Miguel Bahena Solórzano tenía hijos?

Asimismo, se desconoce si el alcalde de Pisaflores tenía o no hijos.

¿Qué estudió Miguel Bahena Solórzano?

Miguel Bahena Solórzano estudió Derecho en el Centro Hidalguense de Estudios Superiores.

¿Cuál era la trayectoria de Miguel Bahena Solórzano?

El alcalde Miguel Bahena Solórzano construyó una carrera política local, con roles clave en su municipio que ejerció en periodos distintos.

Aunque al final militaba en el Partido Verde Ecologista de México, inició su carrera política bajo el amparo del Partido Acción Nacional (PAN); sin embargo, se alejó cuando inició su alianza con el PRI.