Ana Lilia Rivera Rivera afirmó que Tlaxcala atraviesa un momento crucial, en el que será el pueblo, con libertad y conciencia, quien determine el rumbo que seguirá la entidad.

La senadora con licencia sostuvo que no debe subestimarse la capacidad de las y los ciudadanos para distinguir entre proyectos, trayectorias y propuestas, por lo que llamó a asumir con responsabilidad histórica las decisiones que están por venir.

Ana Lilia Rivera confía en la decisión del pueblo de Tlaxcala

Rivera Rivera señaló que las decisiones que se tomen en el presente tendrán consecuencias que trascenderán el corto plazo, por lo que llamó a actuar con seriedad, congruencia y visión de futuro.

En este sentido, afirmó que la transformación del país y de Tlaxcala no puede depender de una sola persona o de una élite política, pues consideró que el pueblo debe ser el verdadero protagonista de este proceso.

“Tenemos una responsabilidad histórica”, expresó la legisladora con licencia, al referirse al momento actual y a las decisiones que definirán parte del rumbo político y social de Tlaxcala.

Ana Lilia Rivera llama al pueblo a definir el rumbo de Tlaxcala (Cortesía )

Ana Lilia Rivera llama a respetar la voluntad ciudadana

La senadora con licencia también destacó que confiar en el pueblo implica reconocer plenamente su capacidad para decidir y respetar la determinación que tome.

Rivera Rivera señaló que quienes participan en el proceso interno para encabezar la Coordinación en Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía tienen la responsabilidad de estar a la altura de la decisión ciudadana.

Finalmente, afirmó que sus recorridos por comunidades y municipios de Tlaxcala han tenido como propósito escuchar a la población, defender los avances de la Cuarta Transformación y la soberanía, así como construir propuestas desde el territorio y con cercanía a la gente.