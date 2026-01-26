Azucena Cisneros Coss entregó la pavimentación de la calle Unión, en la colonia Solidaridad 90 (Mártires de Río Blanco), vialidad que permaneció 25 años en terracería, así como la repavimentación de tres calles en Jardines de Casanueva Cuarta Sección y dos más en Rinconada de Aragón, las cuales estuvieron en el abandono por más de dos décadas.

Durante el evento, la presidenta municipal afirmó que poco a poco se supera el rezago histórico en infraestructura vial y anunció que este año se prevé declarar algunas colonias totalmente pavimentadas.

Este avance es gracias a los trenes de pavimentación del gobierno municipal y el programa Mano a Mano, en el que el Ayuntamiento aporta los materiales, mientras que las y los vecinos la mano de obra.

Habitantes de Ecatepec reconocen el respaldo de Azucena Cisneros

Azucena Cisneros Coss cortó el listón inaugural de la calle Unión, de 137 metros lineales, ubicada en la Quinta Zona, obra que fue construida con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (Fefom).

María Martínez González, habitante de la calle y ex presidenta del Consejo de Participación Ciudadana (Copaci), reconoció que la pavimentación quedó en óptimas condiciones y recordó que anteriores gobiernos municipales no atendieron la solicitud vecinal.

La alcaldesa destacó que esta calle representaba un riesgo para niñas, niños y personas con discapacidad, por lo que se realizaron trabajos de renivelación, guarniciones y banquetas. Además, supervisó los avances en Cerrada Unión, que se repavimenta con concreto hidráulico mediante el esquema Mano a Mano y que próximamente será concluida.

En el fraccionamiento Jardines de Casanueva Cuarta Sección, la munícipe inauguró la repavimentación de las calles Mazatlán, Puerto Vallarta y Manzanillo, mientras que en Rinconada de Aragón se rehabilitaron calle Cisne y avenida Cóndor.

Hoy tenemos más de 200 máquinas que están trabajando ya a diestra y siniestra obras por administración, lo que nos hace hacer, en lugar de una obra, hacer cinco. Esa es la gran diferencia entre una obra por administración, donde nosotros ponemos maquinaria, el personal, y la comunidad se encarga de la mano de obra. Azucena Cisneros

Azucena Cisneros inaugura pavimentación en colonias de Ecatepec (Cortesía)

Azucena Cisneros continuará con el programa “Mano a Mano” en 2026

La alcaldesa adelantó que durante el 2026 se realizarán al menos 395 calles bajo la modalidad Mano a Mano, donde el gobierno municipal aporta los materiales y las y los vecinos colaboran con el trabajo comunitario.

Asimismo, informó que:

El Gobierno del Estado avanza en la repavimentación de avenida Central.

El Ayuntamiento de Ecatepec repavimentará 20 kilómetros de avenida R1, con cambio de drenaje en algunos puntos.

Se convertirá el camellón de avenida R1 en un parque lineal.

También se rehabilitarán camellones de vialidades importantes, como avenida Pichardo Pagaza.

María del Refugio Palomares, vecina de la calle Manzanillo, aseguró que desde hace 35 años su comunidad no recibía mantenimiento vial, mientras que Zenaida Pérez Jiménez, de Rinconada de Aragón, señaló que duraron más de 20 años esperando una mejora, pues anteriormente solo se realizaban bacheos temporales.

Azucena Cisneros inaugura pavimentación en colonias de Ecatepec (Cortesía)

Finalmente, Azucena Cisneros Coss recorrió la colonia México Nuevo, donde anunció la recuperación de terrenos bajo torres de alta tensión para construir un parque lineal, actualmente ocupados como tiraderos clandestinos.

Además, adelantó que la presidenta Claudia Sheinbaum visitará próximamente Ecatepec para inaugurar el CBTIS No. 295, lo que, afirmó, detonará un proceso de recuperación integral en la región.