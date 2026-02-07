Durante una jornada de limpieza en la barranca de Santa María Chiconautla, la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, afirmó que el municipio se suma de manera activa a la iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para limpiar el Estado de México y reducir riesgos durante la temporada de lluvias.

Desde temprana hora, la alcaldesa encabezó los trabajos en la barranca ubicada en Ciudad Cuauhtémoc, acompañada por servidores públicos, elementos de Protección Civil, policías municipales, integrantes de la Marina y vecinas y vecinos de la zona.

Ecatepec limpia barrancas para prevenir inundaciones en temporada de lluvias

Con el uso de rastrillos, palas, desbrozadoras e incluso machetes, se retiraron toneladas de basura y maleza, con el objetivo de disminuir el riesgo de inundaciones y encharcamientos.

Ecatepec retira toneladas de basura en barranca de Ciudad Cuauhtémoc (Cortesía)

Azucena Cisneros reconoció el liderazgo de la mandataria estatal y destacó que el programa “Limpiemos el Estado de México” marca una ruta clara para atender problemas históricos relacionados con el manejo de residuos.

La presidenta municipal subrayó que la limpieza del municipio es una tarea colectiva, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía para participar en las jornadas que impulsa el gobierno municipal, especialmente en zonas de barrancas y cauces naturales.

Ecatepec retira toneladas de basura en barranca de Ciudad Cuauhtémoc (Cortesía)

Asimismo, recordó que en su administración puso en marcha un programa integral de limpieza y recuperación urbana en 19 camellones, donde participaron alrededor de 500 personas, para trabajar en vialidades claves como:

Lechería-Texcoco

Avenida Central

Vía Morelos

López Portillo

Valle de Guadiana

Valle del Júcar

R1

Jardines de Morelos

Ciudad Cuauhtémoc

Boulevard Quetzalcóatl

Programa Cambio de Cancha impulsa el deporte y la convivencia social

Más tarde, la alcaldesa se trasladó a un parque recuperado en Jardines de Morelos, donde se desarrolla el programa Cambio de Cancha, una estrategia enfocada en recuperar espacios públicos para el deporte y la convivencia familiar.

Ecatepec retira toneladas de basura en barranca de Ciudad Cuauhtémoc (Cortesía)

En el lugar, Azucena Cisneros convivió con jóvenes y vecinos, participó en un partido de básquetbol y logró encestar varias canastas. Al finalizar, destacó que la recuperación de espacios públicos es clave para la paz social.

“Es la lucha por los territorios; no vamos a descansar día y noche para que nuestro municipio sea de paz y tranquilidad” Azucena Cisneros, alcaldesa de Ecatepec

Finalmente, afirmó que las y los habitantes de Ecatepec merecen espacios limpios, iluminados y seguros, donde las familias puedan convivir y las actividades deportivas desplacen a la delincuencia. En el parque, jóvenes practicaron básquetbol, voleibol, taekwondo y ajedrez, como parte de esta estrategia comunitaria.