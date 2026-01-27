Azucena Cisneros presentó el Operativo Tormenta 2026, una estrategia integral de prevención y atención de inundaciones en la que participan Servicios Públicos, Protección Civil, Sapase, Obras Públicas y Seguridad Ciudadana.

El objetivo del operativo es reducir hasta en 50 por ciento el riesgo y las afectaciones por inundaciones en zonas históricamente vulnerables de Ecatepec, mediante acciones de prevención, limpieza de cauces y recolección de basura.

Azucena Cisneros llama a la corresponsabilidad ciudadana y detalla acciones preventivas

Durante su conferencia de prensa semanal, la alcaldesa Azucena Cisneros hizo un llamado a la población, empresarios y sectores sociales a sumarse a este esfuerzo colectivo para rescatar el entorno urbano y reducir riesgos durante la temporada de lluvias.

Entre las acciones en marcha, destacó la recolección nocturna gratuita de basura en colonias de la parte alta de la Sierra de Guadalupe, con:

20 rutas activas

Recorridos en 375 calles

Atención a 87 colonias cercanas a nueve barrancas

Servicio los lunes, miércoles y viernes, de 22:00 a 01:00 horas

Asimismo, adelantó que se realizarán 237 acciones de rehabilitación de líneas de drenaje para prevenir socavones e inundaciones, además de un desazolve integral en 125 colonias prioritarias:

105 a cargo del gobierno municipal

20 en coordinación con la CAEM

La alcaldesa informó que durante 2025 se recolectaron 8 mil 218 toneladas de basura en 39 mega jornadas de limpieza, mientras que en los primeros días de 2026 ya suman 5 mil 227 toneladas retiradas en barrancas de la zona de San Andrés de La Cañada.

Operativo Tormenta 2026: Ecatepec busca reducir 50% las inundaciones. (Cortesía)

Operativo Tormenta 2026 mantendrá monitoreo permanente y atención focalizada

Francisco Reyes Vázquez, director del organismo de agua Sapase, explicó que el Operativo Tormenta 2026 contempla monitoreo permanente desde el C5 municipal, además de una inversión de 83 millones de pesos realizada el año pasado en la rehabilitación de cárcamos.

Detalló que en Ecatepec se tienen identificadas 14 zonas con riesgo recurrente de inundaciones, ubicadas en las siguientes colonias:

Nuevo Laredo

Alborada de Aragón

Josefa Ortiz de Domínguez

Emiliano Zapata Primera Sección

Jardines de Morelos Sección Bosques

Santa Cruz Venta de Carpio

Cuauhtémoc Xalostoc

Industrial Cerro Gordo

Santa María Chiconautla

Ciudad Oriente

Santa María Tulpetlac

Prizo 1

Las Américas

Sauces Coalición

Reiteró que la CAEM se sumará al programa de desazolve integral en 20 comunidades, entre ellas Jardines de Morelos, Héroes Segunda, Viveros Xalostoc, Miguel Hidalgo y Sauces 1.

Por su parte, Carlos Cruz Ramos, director de Servicios Públicos, explicó que el operativo se divide en tres etapas: prevención, atención y recuperación, siendo la limpieza de barrancas una acción clave para mitigar inundaciones. Añadió que este año ya se han limpiado 41 bocas de tormenta.

Finalmente, Edgar Machado Peña, director de Seguridad Ciudadana y Tránsito, informó que el operativo cuenta con respaldo del Centro de Mando, y que en los primeros días del año 27 personas fueron remitidas a Juzgados Cívicos por tirar basura, principalmente en Cardonal Xalostoc y Jardines de Morelos.