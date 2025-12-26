No es inteligencia artificial es..¡La magia de la Navidad! Una familia de flamencos rosados fue vista en el Lago de Texcoco.Su hábitat en México se encuentra en el estado de Yucatán.

Desde hace unos días, personas que residen cerca del Lago Nabor Carrillo, ubicado al interior del Parque Ecológico Lago de Texcoco, en el Estado de México, se han percatado de la presencia de flamencos rosados.

Dos aves adultas y una pequeña se encuentran conviviendo con otras especies migratorias como lo son las garzas y patos. Trabajadores del lago dan por hecho que se trata de una “linda familia”. En redes sociales está circulando el video del maravilloso espectáculo.

Paso de flamencos rosados en Lago de Texcoco es temporal

A través del periódico El Universal, una especialista en fauna señala que la presencia de la familia de flamencos rosados en el Lago de Texcoco, no es anómala y tampoco permanente.

De acuerdo con ésta, el trío de flamencos rosados está explorando el Lago de Texcoco, humedal que también usan para alimentarse.

No obstante, será cuestión de días para que éstos abandonen el territorio ya que no se trata de “una migración estricta”.

Los flamencos rosados llegaron y permanecen por las condiciones de agua y alimento, cuando éstas dejen de ser favorables, emprenderán vuelo en busca de otro humedal.

Su forma de actuar está relacionada con la edad de las aves. Durante sus etapas juvenil y adulta, los flamencos rosados exploran humedales.

Flamenco Rosado (Yucatan.gob.mx)

Cabe mencionar que en septiembre de 2025, derivado de las lluvias en México, el Lago de Texcoco llegó al 78 por ciento de su capacidad.

A siete años de la cancelación del proyecto aeroportuario del expresidente Enrique Peña Nieto, de 59 años de edad, el lago almacena 39 millones de metros cúbicos de agua.

Debido a que éste se divide en dos zonas, el Lago Nabor Carrillo hoy almacena 24 millones de metros cúbicos.

El agua permanece almacenada para que aves locales y migratorias puedan servirse de ella.