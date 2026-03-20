Tras el avistamiento de jirafas en Coahuila, se confirmó que sí es real y además están protegidas pues incluso se han reproducido satisfactoriamente.

La Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila (Sema) informó que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se encargaría de investigar que las jirafas estén en condiciones óptimas.

Jirafas en Coahuila son de un predio privado; las tendrían en buenas condiciones

El video aéreo que captó una familia de jirafas, incluyendo crías, en la frontera de Coahuila y Nuevo León llamó la atención porque parecían estar en libertad, pero no es así.

Roberto Peña, agente de la Guardia Nacional, explicó que las jirafas que fueron vistas pertenecen a un rancho privado llamado “Las Jirafas” que además tiene los permisos necesarios para su conservación.

🦒🦒En el desierto de #Coahuila, una pareja de jirafas ha logrado adaptarse y reproducirse en medio de la zona más remota, libre de depredadores y con agua y alimento disponibles.



Lo que comenzó como dos jirafas ahora es una pequeña familia de cuatro, captada por agentes de… pic.twitter.com/2TLLnRis3w — Tele Saltillo (@TeleSaltillo) March 19, 2026

El agente explicó que aunque en la toma aérea que se viralizó no se percibe, el terreno tiene malla ciclónica para delimitarlo y evitar que entren invasores. Además de que tienen vigilancia constante.

Por otra parte, señaló que las jirafas tienen al menos 10 años a cargo de los dueños del rancho, quiénes también conservan:

Borregos

Ñus

Antílopes

Cebras

Venados de distintas especies

Asimismo, se sostuvo que el rancho “Las Jirafas” es una área de conservación y procreación, mismo hecho que respaldan quiénes frecuentan la zona, señalando que desde hace un tiempo se ha visto a más jirafas, incluyendo crías.

Sema y Profepa investigarán el bienestar de las jirafas en Coahuila

Se confirmó que Coahuila sí tiene jirafas y aunque se trata de un rancho privado registrado para su conservación, Sema y Profepa investigarán su bienestar.

La titular de Sema en Coahuila, Susana Esther de la Garza, compartió que se investigará para saber si las jirafas están en un “hábitat apropiado”.