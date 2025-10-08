La gobernadora Delfina Gómez Álvarez reafirma su liderazgo en el Estado de México al frente de un gobierno que ha tenido resultados positivos y con unidad, de acuerdo con el Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, durante su comparecencia ante la LXII Legislatura mexiquense.

El funcionario aseguró que el trabajo coordinado con la presidenta Claudia Sheinbaum ha permitido mantener estabilidad política, fortalecer la gobernabilidad y avanzar en la consolidación de la Cuarta Transformación en la entidad.

“Que el ejemplo de la Presidenta y Gobernadora nos inspire a unirnos, a construir relaciones de confianza y a colaborar en todo cuanto sea posible, que el pueblo nos reconozca también por eso, por vernos unidos, trabajando del lado del pueblo, por ser un verdadero equipo, con proyectos e ideas compartidas” Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno

Estado de México avanza en programas sociales, salud, educación e infraestructura

De acuerdo con el informe, uno de cada dos hogares en el Estado de México recibe apoyos directos de programas sociales, y más de 650 mil mujeres son beneficiarias del programa Mujeres con Bienestar. En materia de salud, se han brindado más de 9 millones de consultas médicas y se han rehabilitado decenas de clínicas y hospitales.

Horacio Duarte Olivares destacó avances en gobernabilidad y desarrollo en el Edomex (Cortesía)

Por otra parte, en temas de educación, se han implementado nuevas becas, se ha mejorado la infraestructura y se ha brindado equipamiento escolar.

Además, las inversiones en el Edomex superan los 216 mil millones de pesos, posicionando al estado como el principal generador de empleos formales del país.

Asimismo, Duarte Olivares destacó que el Mexibús tuvo un aumento del 18.6% en viajes y el Mexicable un 49.5%. Además del Plan Integral del Oriente, que beneficiará a más de 10 millones de personas en 10 municipios, con 121 líneas de acción en vivienda, salud y educación.

Finalmente, el Secretario General reiteró que la gobernabilidad se construye con diálogo, coordinación y presencia institucional, mediante atención directa en los municipios. Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México consolida su rumbo hacia una administración con enfoque social, resultados tangibles y unidad en torno a la transformación nacional.