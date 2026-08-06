El gobierno municipal de Toluca, a cargo del presidente municipal, Ricardo Moreno consolida una de las estrategias ambientales más ambiciosas de los últimos años, al superar la meta de reforestación urbana y mantener un avance significativo en la restauración de ecosistemas, con acciones que fortalecen el patrimonio natural, mejoran la calidad del aire y contribuyen a mitigar los efectos del cambio climático.

El presidente municipal, Ricardo Moreno, informó en la conferencia de prensa La Toluqueña, que durante este año se han plantado 50 mil 949 árboles en zonas urbanas, rebasando la meta inicial de 46 mil ejemplares, mientras que en áreas forestales se han sembrado 27 mil 351 árboles, como parte del objetivo de alcanzar 80 mil durante la presente temporada de reforestación.

En conjunto, el municipio suma más de 78 mil árboles plantados, lo que representa un avance superior al 60 por ciento de la meta anual de 128 mil árboles.

Toluca supera meta de reforestación urbana y avanza hacia una ciudad más verde. (cortesía)

Toluca impulsa restauración de humedales y nuevos proyectos ambientales

El alcalde destacó que estas acciones forman parte de una política ambiental de largo plazo enfocada en incrementar la cobertura vegetal, disminuir las islas de calor, favorecer la infiltración del agua y recuperar los ecosistemas urbanos y forestales mediante el trabajo coordinado entre gobierno, instituciones, empresas, organizaciones sociales y ciudadanía.

Por su parte, la Directora General de Medio Ambiente municipal, María del Carmen Soto Garduño señaló que como parte de esta estrategia, el Gobierno municipal de Toluca trabaja en la restauración de humedales y bordos mediante la plantación de más de 6 mil magueyes en cinco cuerpos de agua, una acción basada en especies nativas que fortalece la biodiversidad, reduce la erosión y mejora la estabilidad de los ecosistemas.

También, informó que en próximos días iniciará el Primer Parque Industrial Reforestado de Toluca, un proyecto que contempla la plantación de especies nativas y árboles frutales para incrementar la cobertura arbórea, mejorar la calidad del aire, reducir el efecto de ola de calor y promover espacios industriales más sostenibles en colaboración con las empresas de la capital mexiquense.

Toluca supera meta de reforestación urbana y avanza hacia una ciudad más verde. (cortesía)

Cerro de La Teresona y Paseo Colón forman parte de la estrategia ambiental

La Directora General de Medio Ambiente municipal, María del Carmen Soto, informó que otra de las acciones prioritarias será el programa de restauración ecológica del Cerro de la Terenosa, donde se implementará un proyecto abusado en el cultivo de nopal para combatir la desertificación, conservar la humedad del suelo, reducir la erosión y generar beneficios ambientales.

En materia de conservación del arbolado urbano, el Ayuntamiento reiteró que la sustitución de ejemplares secos o muertos en pie de Paseo Colón, responde a dictámenes técnicos especializados y se realiza conforme a la normatividad ambiental vigente, mediante la reposición con encinos siempre verdes de gran tamaño, una especie más resistente y adecuada para las condiciones de la capital.