El alcalde de Toluca, Ricardo Moreno, instruyó mantener alerta permanente para atender contingencias que pongan en riesgo a la población, tras la fuerte granizada registrada el 2 de mayo 2026.

Ante estos fenómenos meteorológicos atípicos, corporaciones como Protección Civil, Bomberos y el Organismo de Agua y Saneamiento se mantienen en vigilancia constante para prevenir riesgos y brindar atención oportuna a la ciudadanía.

Toluca refuerza operativos tras granizada en diversas zonas

Durante la jornada se reportaron intensas granizadas en colonias como Torres Chicas y La Nueva Oxtotitlán, así como en distintos puntos del municipio, lo que provocó acumulación de hielo, encharcamientos y afectaciones viales.

De manera inmediata, los cuerpos de emergencia activaron protocolos de atención, realizando labores como:

Retiro de granizo

Liberación de vialidades

Limpieza de coladeras y desazolve

Apoyo directo a la población

Estas acciones permitieron reducir riesgos y evitar mayores afectaciones en las zonas impactadas.

Ricardo Moreno refuerza respuesta ante contingencias climáticas en Toluca. (Cortesía)

El Gobierno municipal hizo un llamado a la población para que, en caso de emergencia, se comunique al 911, con el fin de recibir atención inmediata.

Con estas medidas, Toluca fortalece su capacidad de respuesta ante fenómenos climáticos, priorizando la seguridad y bienestar de las familias.