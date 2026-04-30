Durante la conferencia de prensa “La Toluqueña”, el presidente municipal Ricardo Moreno Bastida señaló que Toluca registró avances históricos en empleabilidad, posicionando a la capital mexiquense como referente de estabilidad y bienestar en el país.

De acuerdo con las cifras presentadas por el alcalde, la tasa de desocupación es la más baja de las naciones de la OCDE, con un mínimo del 2.4%. Además, la cifra de ocupación sumó a 422 mil personas en el último año.

Toluca atrae inversión millonaria y genera miles de empleos

El presidente municipal destacó que tan solo en el último mes se integraron 240 mil trabajadores adicionales. Asimismo, informó que el 58% de los trabajos cuentan con registro legal.

Toluca registra crecimiento económico con inversión extranjera (cortesía)

Moreno Bastida celebró que en la entidad el índice de pobreza laboral se encuentra en su nivel más bajo, con un 32.2%.

Además, aseguró que estos resultados se han dado gracias a las estrategias de atracción de inversión, impulsadas por el gobierno federal, alineadas con la visión de la presidente Claudia Sheinbaum y de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Toluca registra crecimiento económico con inversión extranjera (cortesía)

Actualmente, Toluca cuenta con un presupuesto de 684.4 millones de dólares para el 2026, de los cuales el 60% se mantiene de manera operativa en las empresas.

Con estos resultados, Toluca ha alcanzado cerca de 950 millones de dólares en inversiones y la generación de más de 14 mil empleos el año pasado, cifras que se mantienen al alza con la llegada de empresas globales como SEG Automotive.

Toluca registra crecimiento económico con inversión extranjera (cortesía)

Finalmente, el presidente regional para las Américas de SEG Automotive, Roberto Weiler, aseguró que la decisión de elegir a Toluca para ser sede estratégica se debe a su potencial industrial y al trabajo del gobierno municipal por ampliar las operaciones.