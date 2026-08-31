A seis meses de su puesta en marcha, la Ciclopatrulla de Toluca suma 4 mil 972 kilómetros recorridos en 366 patrullajes por las principales ciclovías de la ciudad, como parte de la estrategia de seguridad de proximidad impulsada por el alcalde de Toluca, Ricardo Moreno.

El programa surgió con el objetivo de resguardar los espacios públicos, mantener un patrullaje constante en las vialidades y brindar atención directa a las familias toluqueñas durante sus trayectos cotidianos.

Ciclopatrulla participa en actividades comunitarias de Toluca

Además de sus labores de vigilancia, el personal de la Ciclopatrulla brindó apoyo en distintas actividades comunitarias y de movilidad, entre ellas las rodadas Conociendo Toluca, la Rodada Monumental y 20 ediciones dominicales de Toluca Recreativa.

Los elementos también participaron durante 11 semanas consecutivas en labores de resguardo dentro del programa Escuela Segura.

Para fortalecer la operatividad de la unidad, los agentes recibieron capacitación técnica mediante un taller de mecánica básica impartido por la empresa Shimano, en coordinación con el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Toluca.

Ciclopatrulla de Toluca recorre casi 5 mil kilómetros en seis meses. (cortesía)

Vigilancia vecinal suma más de mil 600 reportes atendidos

La labor de la Ciclopatrulla también contempla el seguimiento de redes de vigilancia ciudadana. Actualmente, el agrupamiento administra y da seguimiento a 271 comités de vigilancia vecinales y empresariales.

A través de esta red de contacto directo, el personal atendió mil 652 reportes relacionados con seguridad pública y atención ciudadana. Estas acciones se realizaron de manera coordinada con áreas como la Policía de Género, Sustentabilidad Vial, Protección Civil y Bomberos.

Encuestas permiten fortalecer la inteligencia preventiva

Como parte de sus acciones de proximidad, las y los agentes aplicaron mil 233 encuestas de percepción ciudadana, mediante las cuales recopilaron 5 mil 233 opiniones de la población. La información obtenida fue transformada en análisis estadísticos e inteligencia preventiva, con el propósito de orientar las decisiones operativas de la corporación.

Con estos resultados, la Ciclopatrulla de Toluca mantiene su estrategia de patrullaje y contacto directo con la ciudadanía, enfocada en la prevención, la atención de reportes y el fortalecimiento de la seguridad en los espacios públicos de la capital mexiquense.