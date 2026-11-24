El gobierno municipal de Toluca se sumó al Programa Migrante Mexiquense, como parte del Operativo de Invierno 2026-2027, que coordina acciones de los gobiernos federal, estatal y municipal para brindar atención, orientación y seguridad a las personas que regresan de otros países para reunirse con sus familias durante las fiestas decembrinas.

Durante el banderazo de salida de las unidades y el personal que participará en el operativo, el secretario del Ayuntamiento, Justo Núñez, destacó que la capital mexiquense colaborará para facilitar el tránsito de los connacionales.

Programa Migrante Mexiquense contará con 14 módulos de atención

La participación del Ayuntamiento de Toluca se realizará mediante las áreas de Seguridad Pública, Sustentabilidad Vial, Atención Ciudadana y la Defensoría Municipal de Derechos Humanos, que ofrecerán acompañamiento, orientación y apoyo ante posibles eventualidades durante el paso de los visitantes por la capital mexiquense.

Por su parte, Juan Manuel Dotor Ramírez, subcoordinador de Enlace Internacional y Atención Mexiquense en el Extranjero, explicó que el programa, impulsado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, estará vigente del 23 de noviembre al 31 de diciembre y contará con 14 módulos de atención, cinco de ellos reforzados con personal de distintas dependencias.

Como antecedente, recordó que durante el operativo anterior se brindaron 5 mil 246 atenciones: 4 mil en los módulos reforzados y el resto en otros puntos de servicio.

En tanto, Víctor Leopoldo Delgado Pérez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, informó que el organismo participará como observador y ofrecerá asesoría jurídica, acompañamiento y atención ante posibles abusos o vulneraciones a los derechos de las personas migrantes.

Para ello, tendrá presencia en paraderos seguros de Atlacomulco, Tenango del Valle, Temascaltepec, Tepotzotlán y Toluca, además de realizar recorridos mediante una visitaduría itinerante.

Edoméx ofrece asistencia vial y atención telefónica a migrantes

Como parte del Operativo de Invierno 2026-2027, las autoridades reforzarán la vigilancia en las principales carreteras del Estado de México y ofrecerán asistencia vial y orientación a quienes transiten por la entidad.

También se facilitará el paso de vehículos con placas extranjeras y permisos de importación temporal vigentes, conforme a las disposiciones del programa Hoy No Circula.

Las personas que necesiten información antes, durante o después de su viaje pueden comunicarse a la Línea Migrante Mexiquense, disponible las 24 horas del día, durante todo el año. Desde Estados Unidos y Canadá pueden llamar al 877 399 50 05, mientras que desde México está habilitado el 800 696 96 96.

También se encuentran disponibles las redes sociales de la Coordinación de Asuntos Internacionales del Estado de México en Facebook y X, mediante la cuenta @CAI EDOMEX; el sitio cai.edomex.gob.mx y el correo electrónico migrantes@edomex.gob.mx.

Con el arranque del programa, representantes de las dependencias participantes refrendaron su compromiso de coordinar esfuerzos para acompañar a las y los connacionales durante su tránsito por territorio mexiquense.