El alcalde de Toluca, Ricardo Moreno, recibió el galardón Impulso Económico Municipal durante la segunda edición del Premio Excelencia Empresarial 2026, organizado por el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México (CCE), en reconocimiento a su trabajo para fortalecer la economía local y generar oportunidades para los habitantes.

El evento contó con la presencia de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, quien también recibió el galardón Impulso Económico Estatal por el respaldo de su administración a la actividad empresarial y la generación de empleos.

Premio Excelencia Empresarial 2026 (cortesía )

Reconocen impulso económico en Toluca

Durante la entrega del Premio Excelencia Empresarial 2026, el alcalde Ricardo Moreno destacó que mantener una relación cercana entre el gobierno y el sector empresarial permite atraer nuevas inversiones, impulsar la innovación y generar empleos.

El alcalde señaló que Toluca cuenta con ventajas estratégicas para consolidarse como un importante corredor industrial y agradeció la confianza de las empresas que han contribuido a la generación de empleos.

El reconocimiento al Impulso Económico Municipal destacó las acciones emprendidas por el gobierno local para fortalecer la economía de Toluca y promover mejores oportunidades para sus habitantes.

Delfina Gómez recibe galardón al Impulso Económico Estatal

Durante la ceremonia, el Gobierno del Estado de México recibió el reconocimiento al Impulso Económico Estatal, que destaca el apoyo ofrecido para que las empresas generen fuentes de trabajo y contribuyan al bienestar de las familias mexiquenses.

De acuerdo con lo señalado durante el evento, tres de cada 10 empleos creados en el país se generan en el Estado de México.

Premio Excelencia Empresarial 2026 (cortesía )

Reconocen a empresas y organizaciones mexiquenses

En esta edición también se otorgó el galardón póstumo Inspiración y Legado Empresarial a Vicente López, en memoria de Don Vicente López Rodea, así como al presidente y director general de Grupo IUSA, Carlos Peralta Quintero, con la misma distinción.

Asimismo, CANACO SERVYTUR Valle de Toluca fue reconocida como Organización Empresarial de Excelencia; Tiendas Garcés, como Empresa Socialmente Responsable; Fibra Danhos, como Empresa Líder en Innovación y Competitividad; Stellantis México, como Empresa Generadora de Empleos con Dimensión Social; y Conservas La Costeña, como Empresa 100 por ciento Mexiquense con Proyección Internacional.