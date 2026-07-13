Siete personas resultaron heridas por quemaduras tras la caída de un rayo en Tlacotepec, al sur del municipio de Toluca.

Los hechos se registraron durante una fiesta religiosa en las inmediaciones del cerro de Santiago Tlacotepec, cerca de las 2:30 del domingo 12 de julio.

Siete personas resultaron lesionadas tras caída de rayo en Toluca

Servicio de Urgencias del Estado de México acudieron a Tlacotepec para atender a las siete personas lesionadas.

Tres personas fueron trasladadas al hospital debido a que presentaban quemaduras de primer grado y segundo grado.

Entre las personas lesionadas se encuentra una mujer embarazada y otras cuatro personas fueron atendidas en el sitio, ya que no presentaron lesiones graves.

Caída de rayo deja 7 personas lesionadas en Tlacotepec, Toluca (Ayuntamiento de Toluca )

Ante la situación, el ayuntamiento de Toluca exhortó a los ciudadanos a tomar medidas de preocupación durante la temporada de lluvias y tormentas eléctricas.

Por lo que piden a los ciudadanos evitar espacio abiertos durante la temporada de lluvias, no refugiarse abajo de árboles ya atender las recomendaciones de Protección Civil.

Personas lesionadas en Tlacotepec se refugiaron en un árbol de la lluvia

Investigaciones revelaron que las 7 personas lesionadas por la caída de un rayo se estaban refugiando de la lluvia debajo de una palmera durante la festividad religiosa.

Paramédicos del SUEM, Cruz Roja y cuerpos de emergencia acudieron al lugar para atender a los lesionados:

3 personas fueron hospitalizadas

2 fueron trasladados a la clínica 220 del IMSS

1 persona fue trasladada al Hospital Materno Infantil Perinatal Mónica Pretelini

La Coordinación Sur de la Policía Municipal permanecieron en la zona para apoyar en las labores de los servicios de emergencia y resguardar a los asistentes.