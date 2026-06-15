El senador Higinio Martínez Miranda, líder del movimiento Mexiquenses de Corazón, realizó un recorrido por Ecatepec para convocar a militantes de Morena a ganar la elección de 2027 y defender la soberanía de México.

Para reforzar ese llamado, encabezó cuatro reuniones con líderes y militantes de la 4T en los distritos 21 local y 11 federal, 6 local y 10 federal, 8 local y 13 federal, y 42 local y 17 federal, todos gobernados actualmente por Morena, donde reflexionó sobre la situación del país, la entidad y el municipio.

Higinio Martínez denuncia campaña de EU y oposición contra Claudia Sheinbaum y llama a defender la 4T

Martínez Miranda denunció que la presidenta Claudia Sheinbaum es blanco de una campaña orquestada por la oposición y el gobierno de Estados Unidos, por lo que llamó a los presentes a salir a las plazas y hablar con la gente: “No caigamos en el juego, Morena no es un narcopartido”.

Sobre el caso de Sinaloa, subrayó que no hay pruebas y que Morena no defenderá a delincuentes, por lo que insistió en frenar la ofensiva de Estados Unidos contra la 4T.

En cuanto al gobierno municipal, destacó que la propia presidenta ha reconocido el trabajo de Azucena Cisneros Coss, y reconoció que la recuperación de Ecatepec representa una tarea difícil.

Finalmente, hizo un llamado a respaldar a Cisneros Coss, a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Lo acompañaron la senadora Mariela Gutiérrez Escalante, la senadora suplente Sandra Luz Falcón y el secretario general de Morena en el Estado de México, Jesús Adán Gordo Ramírez.