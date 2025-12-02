Romina Contreras, presidenta municipal de Huixquilucan, presentó su Primer Informe de Gobierno, donde destacó los avances logrados durante el primer año de la administración 2025-2027, especialmente en obra pública, seguridad, educación, desarrollo social, finanzas y crecimiento económico.

Durante la sesión solemne realizada en el Palacio Municipal, hizo un llamado a las y los integrantes de su gobierno para continuar trabajando como un solo equipo, con el objetivo de que Huixquilucan siga consolidándose como una tierra de oportunidades y uno de los mejores lugares para vivir.

Romina Contreras resalta avances en obra pública

La alcaldesa refrendó su compromiso con la ciudadanía para seguir trabajando bajo un modelo de gobierno humanista y cercano, privilegiando la obra pública, el crecimiento ordenado, la seguridad, la movilidad y el desarrollo social como ejes para elevar la calidad de vida de las familias huixquiluquenses.

Recordó que durante este primer año se incrementó en más de 40% la inversión destinada a obra pública, superando los 450 millones de pesos para fortalecer la infraestructura municipal.

Este impulso permitió la repavimentación de 217 kilómetros de vialidades, con una inversión de 150 millones de pesos, además de la estabilización de ocho taludes y muros con recursos superiores a 85.2 millones de pesos. Entre los proyectos destacados se encuentran los realizados en Avenida Cristóbal Colón, Vista Real y Parque de Santander.

También se avanza en la construcción del nuevo comedor comunitario en Constituyentes de 1917, el Edificio Administrativo “El Plan” y la segunda etapa de la Unidad Deportiva del mismo nombre, que contará con trotapista, áreas para adultos mayores, juegos infantiles, un salón de spinning y espacios administrativos. Asimismo, se concluyó y puso en operación el Centro de Justicia Cívica.

Romina Contreras fortalece el abasto de agua y el espacio público

En materia hídrica, informó la conclusión de tres nuevos pozos en El Plan, Lomas de Tecamachalco y Lomas de las Palmas, los cuales se sumarán próximamente a los 14 pozos que abastecen al municipio. Además, se entregaron cuatro tanques de almacenamiento en El Hielo, Ignacio Allende, San José Huiloteapan y Zacamulpa.

Sobre la presa El Capulín, destacó la construcción de 2.4 kilómetros del colector marginal de Balcones de la Herradura, la instalación de redes retenedoras de basura, la reforestación del río San Joaquín y la aplicación de cal viva para continuar con su saneamiento.

En seguridad, enfatizó que Huixquilucan ha reducido 44% la incidencia delictiva en los últimos cuatro años, además de registrar una disminución de 27 delitos de alto impacto en este periodo. Solo en el primer año de gobierno se realizaron más de 10 mil operativos.

El municipio también fortaleció su equipamiento con la adquisición de 119 patrullas, tres ambulancias y vehículos operativos, mejorando la capacidad de respuesta del Sistema de Emergencias 24/7.

Huixquilucan avanza en educación y bienestar social

La administración continúa con el programa “Acción por la Educación”, con el que más de 30 escuelas han sido rehabilitadas y equipadas. También se inauguraron tres aulas nuevas en el Jardín de Niños “Salvador Novo”.

En apoyo a los sectores vulnerables, se entregaron 26 mil becas y monederos electrónicos, así como más de 275 mil apoyos alimentarios y desayunos escolares. A través del DIF Huixquilucan, el municipio brindó más de 170 mil consultas y servicios médicos en sus hospitales, centros de desarrollo y unidades móviles.

Contreras destacó que la combinación de infraestructura, seguridad y gobernabilidad ha permitido atraer más de 2 mil 650 millones de dólares en inversión privada, lo que mantiene a Huixquilucan como un punto estratégico para el desarrollo.

Asimismo, señaló que el municipio mantiene finanzas sanas y continúa siendo un referente nacional, al elevar su calificación crediticia durante 10 años consecutivos. Actualmente cuenta con evaluaciones AA-(mex) por Fitch Ratings y HR AA+ por HR Ratings.

A través del programa “Huixquilucan Contigo 24/7”, la alcaldesa ha recorrido las 49 comunidades y 19 fraccionamientos del municipio, atendiendo más de siete mil solicitudes ciudadanas.

Finalmente, agradeció el respaldo del Cabildo y reconoció el trabajo 24/7 de su gabinete y de las y los servidores públicos municipales.