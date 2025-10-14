Durante la XXVIII Asamblea Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en el Estado de México, encabezada por Anuar Azar Figueroa, presidente del PAN en la entidad, se llevaron a cabo las elecciones para elegir a los representantes del estado.

La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, se convirtió en la candidata a consejera nacional más votada por los panistas mexiquenses, de cara al próximo Consejo Nacional del partido.

Romina Contreras, liderazgo respaldado por los panistas

La Asamblea Estatal, celebrada en la Unidad Cultural del SNTE en Zinacantepec, reunió a delegados mexiquenses previamente seleccionados en las asambleas municipales de los últimos meses.

Durante el ejercicio, se eligieron 57 consejeros que representarán al Estado de México en los Consejos Nacional y Estatal, donde se realizarán reformas a los estatutos del PAN para renovar la imagen y los postulados del partido y acercarlo más a la ciudadanía.

En esta votación, más de 2,150 delegados eligieron a Romina Contreras para representarlos a nivel nacional, reafirmando su liderazgo y respaldando el trabajo 24/7 que ha realizado en Huixquilucan. Su gestión la posiciona como una de las cinco mejores presidentas municipales del país y del PAN.

Anuar Azar Figueroa destacó trabajo de Romina Contreras durante Asamblea del PAN. (Cortesía )

El presidente del PAN en el Estado de México, Anuar Azar Figueroa, destacó que la Asamblea Estatal es un espacio para reafirmar la convicción, los valores y el compromiso de los panistas. Agradeció a los delegados por su participación y entusiasmo, que fortalecen al partido y contribuyen a construir una mejor entidad.