La presidenta municipal Romina Contreras Carrasco fue reconocida con tres premios nacionales e internacionales por su labor como un gobierno cercano, transparente e innovador.

Las distinciones destacan la implementación de programas que fortalecen la relación directa con la ciudadanía y consolidan a Huixquilucan como un referente de buen gobierno en México.

Huixquilucan se convierte en un referente

Durante la tercera edición de los Premios Internacionales ALMA, otorgados por las asociaciones de Municipios de México (AMMAC) y Líderes Mundiales (ALMA), Romina Contreras recibió el Premio Internacional ALMA 2025 en la categoría de Fortalecimiento Institucional, gracias al programa Huixquilucan Contigo 24/7.

Con esta iniciativa, el gobierno de Huixquilucan recorre semanalmente comunidades, colonias y fraccionamientos para escuchar directamente las necesidades y atenderlas al momento.

Desde el 2022, el programa ha logrado recorrer más de dos mil 400 kilómetros y realizar más de 150 jornadas, resolviendo más de siete mil 200 solicitudes en un plazo menor a 72 horas.

Huixquilucan se destaca por la transparencia e innovación digital

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem) reconoció a Aguas de Huixquilucan con dos premios por sus prácticas ejemplares en transparencia proactiva: el micrositio “Esfuerzo 24/7” y la “Ventanilla Virtual”.

Este micrositio permite que los ciudadanos puedan conocer en tiempo real las acciones operativas y preventivas del organismo, especialmente en situaciones de emergencia como la sequía en el 2024.

Huixquilucan consolida su liderazgo como uno de los mejores municipios para vivir. (Cortesía )

Por su parte, la Ventanilla Virtual se consolida como una herramienta digital que transforma la atención ciudadana al permitir la realización de trámites en línea, sin filas ni traslados.

Finalmente, Romina Contreras subrayó que estos reconocimientos son el resultado del esfuerzo conjunto de servidores públicos y ciudadanía, asegurando que su administración trabaja con humanismo y cercanía, para posicionar a Huixquilucan como uno los mejores lugares para vivir en el Estado de México.