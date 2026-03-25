Romina Contreras recibió el Premio Lidera 2026 en la categoría “Mejor Desempeño de Gobierno Municipal”, gracias a una administración con finanzas sanas y transparentes, lo que le ha permitido mantenerse en los primeros lugares de aprobación ciudadana a nivel estatal y nacional.

Este reconocimiento responde a su modelo de gobierno humanista y vanguardista, que prioriza la calidad de los servicios públicos y el trabajo permanente en áreas como seguridad, salud, educación, desarrollo económico y obra pública.

Romina Contreras recibe Premio Lidera por segundo año consecutivo

La alcaldesa obtuvo este galardón por segunda ocasión consecutiva, otorgado por Líderes Mexicanos y Lidera Media Group, lo que la convierte en la única política en lograrlo en dos ediciones.

Durante la ceremonia, a la que asistió el senador Enrique Vargas del Villar, Romina Contreras destacó que este reconocimiento es resultado del trabajo 24/7 de más de 4 mil 200 servidores públicos, quienes han consolidado una gestión eficaz, cercana y con resultados para las familias de Huixquilucan.

Asimismo, subrayó que en los últimos 10 años se ha fortalecido la atención y prestación de servicios públicos, lo que ha contribuido al crecimiento del municipio.

Romina Contreras reafirma compromiso con gobiernos de excelencia

Romina Contreras afirmó que continuará apostando por gobiernos de excelencia, especialmente aquellos encabezados por mujeres, al destacar que han demostrado capacidad y resultados que transforman la vida de la población.

En esta segunda edición del Premio Lidera, realizada en la Ciudad de México, se entregaron reconocimientos en cinco ejes: Gobernanza Eficaz, Representación Ciudadana, Servicio Público, Liderazgo Político y Social y Reputación Digital.

Los Premios Lidera 2026 buscan reconocer a gobernantes, servidores públicos y líderes que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y fortalecer la gestión pública, mediante una metodología que combina análisis de datos, evaluación cuantitativa y escucha social.

Cabe destacar que recientemente, Romina Contreras también recibió el Premio Nacional a la Mejor Alcaldesa de México, como parte de los Premios al Buen Gobierno Municipal 2025, consolidando su liderazgo como referente en administración pública a nivel nacional.