La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, recibió el Premio Nacional a la Mejor Alcaldesa de México. Este es el máximo galardón otorgado en los Premios al Buen Gobierno Municipal 2025, reconociendo su liderazgo y un modelo de gestión pública centrado en resultados humanos y servicios de alta calidad.

Este galardón avala una administración que prioriza el bienestar de la población mediante una gobernanza eficaz. El reconocimiento se suma a la trayectoria de Huixquilucan, que se ha posicionado como un referente nacional en atención ciudadana y eficiencia administrativa durante los últimos años.

Romina Contreras consolida a Huixquilucan como referente de buen gobierno

Al recibir la distinción por la mejor gestión integral, la alcaldesa reafirmó su compromiso para que el municipio continúe como uno de los mejores lugares para vivir en el país. Destacó que el trabajo ininterrumpido 24/7 ha permitido alcanzar logros históricos en seguridad, salud, educación y servicios públicos.

Mi compromiso por Huixquilucan sigue firme, sigue presente, más allá de las palabras, están los hechos, están las obras y ahí están los resultados. Nuestro municipio seguirá avanzando, seguirá creciendo y, sobre todo, seguiremos siendo un referente para todas las niñas y las jovencitas. Romina Contreras, Alcaldesa de Huixquilucan.

El premio fue entregado por el Instituto al Buen Gobierno y el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), con el respaldo de las principales asociaciones municipalistas como FLACMA y la Conamm. Estos organismos destacan la importancia de profesionalizar la administración local para responder a las demandas sociales.

Durante la ceremonia, Romina Contreras estuvo acompañada por el senador Enrique Vargas del Villar. La alcaldesa resaltó que Huixquilucan es el único municipio en México que ha elevado su calificación crediticia durante 10 años consecutivos, lo que garantiza finanzas sanas y una transparencia total en el uso de los recursos.

Complejo Rosa Mística y programas sociales: El legado de Romina Contreras

Entre los resultados más destacados de su gestión se encuentra el Complejo Rosa Mística, el sistema de salud municipal más grande del país. Además, en materia de infraestructura, cada año se rehabilitan más de 120 mil metros cuadrados de calles para mejorar la movilidad y conectividad de las familias.

Programas emblemáticos como “Huixquilucan Contigo 24/7” y “Acción por la Educación” han sido tan exitosos que otros gobiernos municipales los han replicado. El presidente del INAP, Luis Miguel Martínez Anzures, subrayó que estos premios demuestran que es posible gestionar con excelencia desde el ámbito local para mejorar la vida de la gente.