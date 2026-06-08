La presidenta del DIF Toluca, Rocío Pegueros Velázquez destacó que el municipio da un paso histórico con la firma del Pacto Verde, un compromiso entre el Gobierno y el sector empresarial para consolidar una economía circular y sostenible.

Tras reconocer el trabajo de la Dirección General del Medio Ambiente, la presidenta del DIF, en representación del alcalde Ricardo Moreno, destacó que existe una firme convicción para proteger el entorno, no solo como una política pública, sino por un profundo acto de amor hacia la tierra, las calles, el agua y el aire.

La presidenta del DIF Toluca, destacó que el municipio da un paso histórico con la firma del Pacto Verde. (CORTESÍA )

Gobiernos, sociedad y empresas deben afrontar desafíos ambientales

En su intervención, la Directora general de Medio Ambiente, María del Carmen Soto, destacó que los grandes desafíos ambientales requieren del esfuerzo conjunto de gobiernos, empresas, academia y sociedad, la sustentabilidad no es una tarea exclusiva de las instituciones, sino, una responsabilidad compartida que demanda compromiso por responsabilidad y visión a largo plazo

Durante el evento, se entregó un árbol de las manitas a empresas de zonas distantes del municipio como nuestra de alianza y con el propósito de apoyar para alcanzar la neutralidad en la huella de carbono, proteger los recursos naturales y acelerar la transición hacia energías limpias, bajo la premisa de que el desarrollo económico y el respeta al planeta avanzan juntos. También, como parte de la celebración se llevaron a cabo talleres, juegos, demostraciones en el huerto, esterilizaciones y vacunas para perros y gatos.

Al evento asistieron el diputado federal, Luis Miranda; el Secretario del Ayuntamiento, Justo Núñez; el regidor Edgardo Rebollar; el Presidente de la Unión Social de Empresarios de México Valle de Toluca, Juan Ernesto Piña y directores generales de la administración municipal.