La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) ya atiende el deslave que sucedió la noche del 1 de junio de 2026 en la carretera México-Toluca tras lluvias en Cuajimalpa, CDMX.

SICT detalló que desde las 4:40 am del 2 de junio se habilitó un carril en la carretera México-Toluca, pero hasta el momento su reapertura no es total.

Deslave en la carretera México-Toluca es atendido por SICT

El deslave que ocurrió del kilómetro 22+800 al 22+300 en la carretera México-Toluca, está siendo atendido por la SICT llevando a la habilitación de un carril alrededor de las 4:40 am.

La SICT informó que tras las lluvias y granizo de la noche del 1 de junio en Cuajimalpa que derivó en inundaciones, se provocó un deslave a la altura del Contadero que perjudicó la circulación en la carretera México-Toluca hacia la CDMX.

Ante ello, las maniobras comenzaron logrando que a las 4:40 am un carril fuera habilitado para la circulación de los vehículos que quedaron atrapados.

Sin embargo, hasta la redacción de esta nota no se ha informado si la circulación se retomó en su totalidad.

Tres vehículos resultaron afectados por deslave en la México-Toluca

Sumado a las afectaciones que Cuajimalpa y la carretera México-Toluca tuvieron por las lluvias, tres vehículos se vieron afectados por el deslave ocurrido en la vía de comunicación terrestre.

Según SICT, aunque los vehículos resultaron afectados, no hubo “personas lesionadas o pérdidas humanas”.