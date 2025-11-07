El Gobierno de Toluca, encabezado por Ricardo Moreno, mantiene su compromiso con acciones firmes para salvaguardar la seguridad de las y los toluqueños.

Durante la Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Seguridad Pública, el secretario del Ayuntamiento, Justo Núñez, destacó que a casi un año de gestión se ha logrado mantener una reducción sostenida en los indicadores delictivos, respaldada por datos federales.

Ricardo Moreno impulsa una Toluca más segura

Justo Núñez subrayó que estos resultados son fruto del trabajo conjunto entre los tres órdenes de gobierno, así como de la participación activa de la ciudadanía.

También mencionó los avances en prevención comunitaria, recuperación de espacios públicos y fortalecimiento institucional como pilares clave para mantener la paz en el municipio.

El funcionario reconoció el compromiso del personal de seguridad pública y reiteró que el Gobierno municipal continuará impulsando su profesionalización y capacitación, con el objetivo de consolidar un entorno de confianza y tranquilidad para todas las familias toluqueñas.

Ricardo Moreno refuerza acciones por la seguridad en Toluca. (Cortesía )

Durante la sesión, representantes ciudadanos destacaron la importancia de reforzar la vigilancia en zonas turísticas y en el transporte público, ante el incremento de visitantes por la llegada del Tren Interurbano México–Toluca.

Asimismo, solicitaron especial atención en los traslados desde las terminales hacia el centro histórico, con el fin de garantizar una experiencia segura para turistas y residentes.