El presidente municipal, Ricardo Moreno Bastida, reconoció el respaldo absoluto de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para fortalecer la infraestructura vial de Toluca, con el arranque de la reconstrucción de la calle Leonardo Da Vinci, una de las principales arterias de la zona industrial.

El alcalde destacó que esta obra representa un paso importante dentro del programa “Ponte Guapa Toluca”, que busca transformar la movilidad y mejorar las condiciones urbanas del municipio para beneficio de los y las trabajadoras, estudiantes y familias.

Gobierno de Toluca y del Edomex se unen para mejorar las condiciones viales del municipio (Cortesía )

Toluca arranca construcción de la calle Leonardo Da Vinci

Con el apoyo del gobierno del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez, y del secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura, Carlos Maza, se inició la reconstrucción del tramo comprendido entre Paseo Tollocan y Lombardo Toledano, en la delegación Santa Ana Tlapaltitlán.

Los trabajos para recuperar este tramo incluyen labores técnicas y topográficas previas a la rehabilitación integral de la vialidad, con el propósito de mejorar la conectividad y la seguridad vial en la zona industrial, donde miles de personas circulan diariamente.

Gobierno de Toluca y del Edomex se unen para mejorar las condiciones viales del municipio (Cortesía )

El director de Obras Públicas, Maximino Bueno, informó que la reconstrucción de Leonardo Da Vinci se suma a las acciones permanentes de mantenimiento vial que realiza el ayuntamiento, con 61 brigadas de bacheo activas en las 48 delegaciones del municipio.

Con estas acciones, el gobierno de Toluca, encabezado por Ricardo Moreno, avanza en la modernización de su infraestructura urbana, fortaleciendo la movilidad, seguridad y bienestar de sus familias toluqueñas.