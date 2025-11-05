El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno, informó que se han reparado 5 mil 539 baches en tres semanas, del 15 de octubre al 4 de noviembre, como parte de la segunda etapa del Plan de Bacheo 2025. El reporte fue presentado durante la conferencia semanal “La Toluqueña”.

Plan de Bacheo 2025 avanza con reparaciones diarias en todo el municipio

Solo en la última semana, del 29 de octubre al 4 de noviembre, se atendieron 2 mil 511 baches, lo que representa un promedio de casi 360 reparaciones diarias.

Este año estaremos recuperando cuatro de las grandes avenidas de la zona industrial: Robert Bosch, Industrias Químicas y Automotriz. La zona industrial es el motor económico de Toluca; ahí trabajan decenas de personas y se genera buena parte del sustento de las familias toluqueñas. Por eso es fundamental mantenerla en óptimas condiciones. Ricardo Moreno

Ricardo Moreno destacó que estos avances son resultado del despliegue de 61 brigadas en las 48 delegaciones del municipio.

Entre las vialidades con intervención total destacan:

Eduardo González y Pichardo, Centro Histórico (59 intervenciones de Constituyentes a José María Morelos)

Guillermo Marconi, Delegación Independencia

Plan de Guadalupe, Santa María de las Rosas

Benito Juárez, Arroyo Vista Hermosa

Prolongación Tenancingo, Delegación Sánchez

González Ortega, San Andrés Cuexcontitlán

Abelardo Rodríguez (de colonia Aztecas a Av. Las Torres) — esta última ya concluida al 100% y en proceso de balizamiento

Ricardo Moreno reconoce respaldo estatal

El director de Obras Públicas, Maximino Bueno, explicó que continúa el esquema de supervisión inteligente, que otorga un folio individual a cada bache para documentar el antes y después, garantizando transparencia y eficiencia.

Ricardo Moreno también destacó el apoyo del Gobierno del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez, particularmente en la repavimentación de Avenida Leonardo Da Vinci como parte del Plan Integral de Rescate de la Zona Industrial de Toluca.

Además, informó que ya se encuentran en proceso de licitación las obras en Vicente Lombardo Toledano y Paseo Totoltepec, mismas que serán ejecutadas por el Gobierno del Estado de México.

Toluca repara más de 5 mil baches en tres semanas. (Cortesía )

Finalmente, el alcalde anunció que el programa “Toluca se llena de luz” llegará la próxima semana a Capultitlán y San Pablo Autopan. Asimismo, destacó el inicio de la repavimentación en la carretera Toluca–Temoaya y en la avenida Agustín Millán, en San Pedro Totoltepec, en el tramo que va de Vialidad Aeropuerto a la calle Hidalgo.