Desde el Congreso de la Unión, Ricardo Moreno Bastida, presidente municipal de Toluca, presentó una iniciativa para permitir que los municipios utilicen recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) en el mantenimiento preventivo y correctivo de obras públicas.

Ricardo Moreno obtiene apoyo de Morena, PV y PT

Durante su visita a la Cámara de Diputados, el presidente municipal sostuvo reuniones con Kenia López, presidenta de la Mesa Directiva, y con el senador Ricardo Monreal, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, quienes expresaron su respaldo a la propuesta.

Ricardo Moreno impulsa iniciativa por el mantenimiento de infraestructura municipal (Cortesía)

Por su parte, la diputada Gaby Jiménez, vicecoordinadora de Morena, destacó que Ricardo Moreno es uno de los alcaldes con mayor aprobación en el país, gracias a la reducción de más del 25% en los índices de violencia e inseguridad.

Alcalde de Toluca asegura que el mantenimiento es clave para la eficiencia pública

Moreno Bastida detalló que actualmente, los lineamientos del FAISMUN permiten usar los recursos solo para crear nueva infraestructura, dejando sin financiamiento el mantenimiento de calles, edificios y espacios públicos ya existentes, lo que limita la capacidad de los municipios.

“La infraestructura también se cuida, no solo se construye. Conservar lo que ya tenemos es una forma responsable y eficiente de generar progreso” Ricardo Moreno, alcalde de Toluca

La propuesta del alcalde incluye modificar el Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal y actualizar los lineamientos del fondo para que los municipios puedan destinar parte de estos recursos al mantenimiento de vialidades, inmuebles y espacios públicos.

De aprobarse, la iniciativa impulsada por Ricardo Moreno, beneficiará a todos los municipios del país, facilitando el uso eficiente de los recursos federales y garantizando el buen estado de la infraestructura pública.