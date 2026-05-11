Como parte de la celebración del 10 de mayo, el alcalde de Toluca, Ricardo Moreno, llevó al Teatro Morelos dos funciones de la Orquesta Filarmónica de Toluca (OFiT) para festejar a las mamás toluqueñas con el concierto especial “Amor eterno”.

Durante el evento, el alcalde y la presidenta del DIF, Rocío Pegueros, recibieron a las madres con una rosa como símbolo de respeto y cariño por todo el trabajo diario que hacen dentro de los hogares de la capital mexiquense.

Toluca celebra el Día de las Madres con música de Juan Gabriel

La celebración incluyó un concierto de la Orquesta Filarmónica de Toluca que estuvo bajo el mando del maestro Gerardo Urbán y Fernández, quienes interpretaron canciones de Juan Gabriel.

La OFiT ofreció el concierto “Amor eterno” en homenaje a las madres de Toluca (cortesía)

Mientras que Rocío de la Vega y Harold Guerra deleitaron a las jefas de la casa con éxitos emblemáticos que marcaron la historia musical del “Divo de Juárez” y de México, como “Buenos días, señor Sol”, “Siempre en mi mente” y “No tengo dinero”.

La jornada alcanzó su punto máximo de entusiasmo con canciones como “Querida”, “Amor eterno”, “Por qué me haces llorar” y “El Noa Noa”, canción que marcó el final de esta celebración.

La OFiT ofreció el concierto “Amor eterno” en homenaje a las madres de Toluca (cortesía)

Con estas acciones, el gobierno de Toluca reafirma su compromiso de impulsar eventos que acerquen la cultura y la música a toda la población, al mismo tiempo que reconocen el arduo trabajo que realizan las mamás día con día en el núcleo de los hogares.