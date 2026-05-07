Durante su participación en el foro “Alcaldes Hablando con Alcaldes: Gobiernos Eficientes, Ciudades Resilientes”, el presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, aseguró que el municipio avanza con fortalecimiento tecnológico y con la mejora de servicios, con el objetivo de garantizar una transformación profunda.

Asimismo, Ricardo Moreno reconoció que la seguridad no es un objetivo que se alcance de manera inmediata, por lo que debe haber una estrategia, constancia y esfuerzo diario.

Toluca apuesta por una ciudad resiliente y segura; asegura Ricardo Moreno

En su mensaje, el mandatario toluqueño detalló que Toluca se mantiene firme en generar avances que beneficien a todas las familias, niñas, niños, jóvenes, mujeres, hombres, personas con discapacidad y adultos mayores, como calles iluminadas, parques vivos y un gobierno cercano.

Ricardo Moreno aseguró que la seguridad requiere estrategia y trabajo constante (cortesía)

Sin embargo, Moreno Bastida señaló que todavía hay mucho trabajo que hacer en el municipio, por lo que reafirmó su compromiso de mantener un diálogo con autoridades estatales y federales para transformar la vida de Toluca.

El edil reconoció con total apertura que aún resta mucho camino por recorrer y que no hay espacio para el triunfalismo. Finalmente, subrayó que los logros alcanzados durante su gestión son gracias a la participación de la ciudadanía, a la cual calificó como resiliente.

Ricardo Moreno aseguró que la seguridad requiere estrategia y trabajo constante (cortesía)

Con este mensaje, Ricardo Moreno reafirma su compromiso de seguir trabajando para generar una comunidad organizada y garantizar un gobierno que responda a las demandas ciudadanas con un trabajo diario.